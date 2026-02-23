Asd Giarratana Volley, sabato perfetto: doppia vittoria tra serie C e D

Sabato da incorniciare per l’Asd Giarratana Volley che chiude il weekend sportivo con un bilancio impeccabile: vittoria per la formazione maschile in Serie C girone B e successo anche per la squadra femminile impegnata nel campionato di Serie D girone D. Una doppia affermazione che accende l’entusiasmo del pubblico giarratanese e conferma il momento positivo della società.

Serie C maschile: gara gestita con maturità

La squadra guidata da Gianluca Giacchi era chiamata a un impegno delicato contro l’ultima in classifica. Una partita che sulla carta poteva apparire semplice, ma che nascondeva le insidie tipiche di questi confronti. I ragazzi hanno interpretato il match con concentrazione e disciplina tattica, mantenendo il controllo del gioco e imponendo il proprio ritmo.

Solo un lieve calo nel secondo set, prontamente riassorbito, prima di chiudere l’incontro con autorità. Spazio anche alle rotazioni, con risposte positive da parte di tutti gli elementi impiegati.

A fine gara coach Giacchi ha analizzato così la prestazione: «Anche contro l’ultima in classifica non bisogna mai dare nulla per scontato. I ragazzi sono stati bravi a restare sul pezzo e a rispettare il piano gara. Ho potuto ruotare diversi elementi e tutti hanno dato segnali incoraggianti. È un passo avanti nel nostro percorso di crescita».

Serie D femminile: carattere e compattezza

Non meno importante il successo della formazione femminile, protagonista di una gara intensa e combattuta. Le ragazze hanno dimostrato maturità nei momenti chiave del match, gestendo con lucidità le situazioni più delicate e portando a casa una vittoria che rafforza classifica e morale.

Coach Saro Corallo ha evidenziato proprio l’aspetto mentale della prestazione: «Abbiamo lavorato molto sulla gestione delle difficoltà e oggi si è visto. Le ragazze hanno mostrato carattere e spirito di gruppo. È una vittoria che conferma il valore del collettivo. Continuiamo a lavorare con umiltà e determinazione».

Un successo che testimonia la crescita costante del gruppo e l’efficacia del lavoro tecnico svolto durante la stagione.

Il presidente Pagano: “Atmosfera straordinaria al palazzetto”

A chiudere il sabato perfetto è il commento del presidente Salvatore Pagano, che ha voluto sottolineare non solo i risultati sportivi ma anche il clima che si respira sugli spalti.

«È stato un sabato speciale per la nostra società. Le due vittorie premiano il lavoro degli staff tecnici e l’impegno degli atleti. Ma ciò che mi rende più orgoglioso è l’atmosfera al palazzetto: il nostro pubblico è sempre più numeroso e caloroso, sostiene le squadre con una passione contagiosa. Questo entusiasmo è la nostra forza».

