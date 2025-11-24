Asd Giarratana Volley, doppio trionfo: maschile imbattuta, femminile rimonta in Serie D

L’Asd Giarratana Volley firma un altro weekend memorabile, conquistando due successi pesantissimi sia con la formazione maschile sia con quella femminile. Un doppio colpo che conferma lo stato di forma eccellente delle due squadre e che accende l’entusiasmo del pubblico rossoblù.

Quarta vittoria consecutiva per la maschile: il Team Volley Messina cade 3-1

La squadra maschile, guidata da coach Gianluca Giacchi, centra la quarta vittoria consecutiva imponendosi 3-1 sul Team Volley Messina. Un match considerato complesso alla vigilia ma che i rossoblù hanno controllato con autorità, nonostante il passaggio a vuoto nel secondo set.

Parziali del match:

25-22; 23-25; 25-12; 25-10

Dopo un primo set tirato e la distrazione costata il secondo, Giarratana ha acceso i motori dominando terzo e quarto set con una prestazione schiacciante.

“Ci siamo sbloccati”, commenta coach Giacchi.

“Abbiamo commesso qualche errore di troppo, poi la squadra ha cambiato marcia. Quattro vittorie su quattro sono un ottimo punto di partenza: questo gruppo ha grandi margini di miglioramento”.

Con questo successo, la formazione maschile consolida il suo percorso netto: quattro gare e quattro vittorie, un esordio di stagione da incorniciare.

Impresa della femminile in Serie D: rimonta da 0-2 e vittoria al tie-break

Straordinaria anche la prestazione della formazione femminile, allenata da Saro Corallo, che in trasferta ha superato l’Asd Koira Volley di Vittoria con una rimonta da manuale.

Parziali del match:

26-24; 25-23; 22-25; 15-25; 10-15

Dopo avere perso i primi due set, la partita sembrava compromessa. Ma da quel momento è arrivata la scintilla: lucidità, cuore e determinazione hanno permesso alle rossoblù di ribaltare completamente l’incontro e portare a casa due punti d’oro.

“Una reazione straordinaria”, sottolinea coach Corallo.

“Non siamo state lucide nei primi due set, ma le ragazze hanno tirato fuori un carattere incredibile. Vincere fuori casa, in rimonta, dà ancora più valore al risultato”.

Per la squadra femminile si tratta del secondo successo consecutivo: un segnale importante in vista delle prossime sfide.

Le parole del presidente Pagano: “Due vittorie che fanno bene al cuore”

Soddisfazione piena da parte del presidente dell’Asd Giarratana Volley, Salvatore Pagano, orgoglioso dell’ennesimo weekend perfetto.

“Ancora un altro fine settimana contrassegnato da due successi. Complimenti agli organici e agli staff tecnici. Un grazie speciale ai nostri meravigliosi tifosi che continuano a sostenerci con passione”.

