Asd Artistica Scicli: en plein di vittorie al Campionato Regionale Silver

Un successo frutto di dedizione, passione e lavoro per le giovanissime atlete e per le insegnanti. L’Asd Artistica Scicli, presso la Scuola dello Sport a Ragusa, ha partecipato all’evento regionale con le gare del Campionato di Squadra Silver della Federazione Ginnastica d’Italia. Le ginnaste sono state protagoniste di una prestazione straordinaria: tutte e tre le squadre in gara hanno conquistato il primo posto, realizzando uno splendido en plein di vittorie e laureandosi Campionesse regionali. La squadra LA3 Avanzato era composta da Matilde Fargione, Ilenia Portelli, Alice Scarfó, Elajda Sina e Sofia Zagarini. Nella categoria LA Base hanno gareggiato Carlotta Ballaera, Nina Buscema, Giulia Di Rosa, Clizia Ficili e Dafne Ficili. La squadra LA3 Base ha visto impegnate Noemi Basile, Vanda Bufardeci, Rebecca Burletti, Alice Carpinteri e Nicoletta Scala assente alla gara. A loro il merito di aver mostrato, nelle gare disputate, impegno, determinazione e passione. Il campionato è ancora a metà percorso, ma i risultati ottenuti finora rendono già orgogliosa tutta la società. Prossimo appuntamento domenica 22 a Rosolini con la squadra delle Giovanissime.

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