Arte e moda, opere d’arte attraverso i secoli: dal al Mudeco di Ragusa a Forlì

Arte e moda e tra le opere esposte, anche due preziosi abiti del Mudeco, Museo del Costume di Ragusa. Condividere per accrescere l’offerta culturale e promuovere il territorio, e così dal 18 marzo al 2 luglio 2023, ai Musei San Domenico di Forlì, la mostra “L’arte della moda. L’età dei sogni e delle rivoluzioni. 1789-1968”: la moda dipinta, ritratta, scolpita, realizzata dai grandi artisti in tre secoli, ci saranno anche due abiti che provengono dal patrimonio del Mudeco.

LA MOSTRA DI FORLI’: UN PERCORSO DI OLTRE 300 OPERE

“La mostra forlinese che rappresenta un unicum per ricchezza e varietà delle opere esposte è stata definita un ‘vero e proprio Kolossal’ – spiega Nuccio Iacono direttore del Mudeco – . Il percorso comprende oltre 300 opere, tra quadri, sculture, accessori, abiti d’epoca e contemporanei”. E basta dare una scorsa ai musei coinvolti e alle collezioni per avere conferma dell’entusiasmo con cui viene accolta l’iniziativa: da Tintoretto a Matisse, da Mondrian a de Chirico inmergendosi poi nelle creazioni dei grandi couturier come Salvatore Ferragamo, Coco Chanel, Valentino Dior, Gucci ma solo per citare alcuni dei 100 artisti e 50 stilisti rappresentati. E poi la grande rete culturale composta da istituzioni museali italiane e internazionali a dare concretezza allo sviluppo del tema. La mostra, ideata e realizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì in collaborazione con il Comune di Forlì e il Museo Civico San Domenico, è diretta da Gianfranco Brunelli e curata da Cristina Acidini, Enrico Colle, Fabiana Giacomotti e Fernando Mazzocca, con il supporto del comitato scientifico presieduto da Antonio Paolucci. “Le opere, a partire dal Settecento attraversano la Rivoluzione francese, il Romanticismo, l’Impressionismo, il Simbolismo e tutte le Avanguardie novecentesche fino a oggi – scrive Iacono – e mettono in evidenza il rapporto tra arte e moda dove l’arte rispecchia, crea e si fa moda e la moda appartiene definitivamente alle arti”.

MUDECO: NON E’ L’UNICA INIZIATIVA



Non è l’unica iniziativa del Mudeco che dimostra come la Cultura sia dinamica e “viva” in un rapporto tra dare e avere che arricchisce l’offerta e la conoscenza. Oltre alla promozione del Mudeco nei circuiti di grande rilevanza culturale sarà possibile accogliere alcune collezioni e iniziative culturali nel Mudeco. Con il progetto “Mudeco in Movimento”, le mostre e gli eventi legati al costume saranno un motivo concreto per proporre un incontro con il territorio grazie a sezioni allestite anche nel centro storico di Ragusa.

“In attesa di ospitare due mostre sulle quali stiamo lavorando da mesi, ovvero ‘Borse, Borse, Borse’ con la collaborazione dell’Accademia di Belle Arti di Catania e ‘Geishe e Oiran – promotrici di piacere, moda e arte raffinata’ con preziosità provenienti dal Museo d’Arte Orientale Mazzocchi e da collezioni private), il MuDeCo sarà presente, intanto, con il prestito di due abiti prestigiosi, alla Mostra ‘Arte della Moda’ a Forlì”.