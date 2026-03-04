Arte contemporanea a Scicli: Mavie Cartia presenta le sue ultime creazioni

L’inaugurazione domenica sera con l’artista Mavie Cartia che sarà presente nella sede del Movimento culturale “Vitaliano Brancati” in via Aleardi. Un’artista che la città conosce ed ama, che puntualmente ogni anno è attesa con le sue personali d’arte particolarmente attrattive; un’artista che fa parte del Gruppo di Scicli nato dalla volontà dei compianti Piero Guccione, Franco Sarnari, Sonia Alvarez. Mavie Cartia ha frequentato la Scuola Internazionale Comics di Roma dove ha ottenuto il diploma di fumetto ed illustrazione, a seguire la laurea in Scultura presso l’Accademia di Belle Arti della stessa cittá. Nel 2007 si è trasferita in Sicilia esponendo insieme al gruppo di Scicli. Ha realizzato personali a livello nazionale e internazionale ed ha ricevuto riconoscimenti in importanti cataloghi d’arte, riviste e tv. Al “Brancati” esporrà venti opere, frutto del lavoro degli ultimi mesi.

