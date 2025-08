Arrivi e conferme importanti in casa Meerkat. Prende forma la nuova squadra per la serie C nazionale di basket

A Scicli arriva Alessandro Joshua Goi, classe 2001. Il cestista chiamato a vestire i colori della Meerkat basket Scicli è stato uno dei protagonisti della Serie C emiliana negli ultimi anni. Nel 2023/24 è stato protagonista a Lugo di Romagna mentre nella scorsa stagione ha guidato Santarcangelo fino alla finalissima per l’accesso alla Serie B interregionale. La scelta su questo giocatore è arrivata dopo aver valutato il suo valore atletico, eclettico e dal grande impatto. “Alessandro Joshua Goi può essere impiegato in diversi ruoli sul perimetro, offrendo versatilità, dinamismo e soluzioni offensive importanti – il suo arrivo è annunciato sui social così dalla società diretta da Paolo Ficili, Fabrizio Lonatica ed Alfonso Cannata – la sua capacità di attaccare il ferro e creare vantaggi sarà un’arma fondamentale per il roster della Meerkat”. Comincia a prendere forma la nuova squadra che sarà impegnata nel campionato nazionale di Serie C nazionale e che sarà guidata dalla panchina dal coach Michael Magagnoli (sua la presenza in serie A1 femminile, nelle serie B e C) e dal vice Lucio Lonatica.

Confermata nei giorni scorsi la presenza del finlandese Tiitus Turtineen. Ma anche quella dello sciclitano Gioele La Rocca. “Il giovane, classe 2002, proviene dalla scuola Ciavorella. Con il suo metro e 93 centimestri, la sua tecnica nei fondamentali ed il suo istinto nel catturare rimbalzi offensivi, ha tutte le carte in regola – spiegano i dirigenti della Meerkat – per dare il suo contributo alla causa suricata anche in serie C dove ha già militato, da under, a Pozzallo”.

Confermato anche il giovane Lorenzo Lonatica, classe 2006 alla piccola dal grande potenziale. Per lui è il battesimo nella serie C nazionale. “Nella scorsa stagione Lorenzo Lonatica è stato uno dei principali realizzatori chiudendo con una media di 14 punti. Giocatore versatile, grazie al suo metro e 99 centimetri ed alle sue doti tecniche può essere impiegato nel perimetro ed anche vicino a canestro offrendo molteplici soluzione tattiche” – commentano i dirigenti.

