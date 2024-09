Arresti, evasioni e denunce per minaccia: a Modica controlli a tappeto per la polizia, sequestrata droga e rimpatriati stranieri

Un arresto per spaccio, uno per evasione e tante perquisizioni, soprattutto legate alla droga. La polizia ha intensificato i controlli a Modica, in particolare nel centro storico.

Durante il fine settimana, le operazioni hanno portato al controllo di 600 persone e 200 veicoli, tra cui 30 ciclomotori. L’attività preventiva e repressiva ha incluso arresti in flagranza di reato: uno straniero è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e un italiano per evasione. Sono state inoltre segnalate alla Prefettura 8 persone. Le operazioni hanno comportato 14 perquisizioni personali e 5 locali, con il sequestro di 25 dosi di stupefacenti (principalmente hashish, ma anche cocaina), bilancini di precisione e denaro derivante dallo spaccio.

I controlli

I controlli si sono estesi anche alle persone sottoposte a misure detentive e di sorveglianza speciale, nonché agli stranieri presenti in città. In particolare, nel centro storico di Modica, sono state controllate aree come il corso Umberto, via Vittorio Veneto, via Medaglie d’oro, via Grimaldi, via Castello, via Marchesa Tedeschi, il Pizzo Belvedere e le vie adiacenti di Modica Alta. Tra gli 80 cittadini extracomunitari controllati, 2 sono stati espulsi per irregolarità e trasferiti al centro per i rimpatri di Caltanissetta prima di essere rimpatriati.

Inoltre, è stato denunciato alla Procura della Repubblica un 19enne gambiano per minaccia aggravata e interruzione di pubblico servizio, dopo che il giovane era stato individuato poche ore dopo aver minacciato il pubblico brandendo un bastone. Nell’ambito dei controlli stradali, sono state contestate 14 violazioni al codice della strada, di cui 6 a carico di conducenti di motoveicoli.

