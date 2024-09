Arrestato presunto scafista egiziano: è accusato di aver condotto 64 migranti arrivati a Pozzallo

Un cittadino straniero di nazionalità egiziana è stato fermato dalla polzia di Ragusa in quanto ritenuto essere un presunto scafista. In particolare l’uomo è accusato del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in occasione di uno sbarco di 64 migranti avvenuto nei giorni scorsi al porto di Pozzallo.

I migranti sono stati soccorsi in mare

L’uomo avrebbe condotto un barcone salpato dalle coste libiche, nei pressi della città di Zauia. I migranti erano di nazionalità bagladese, siriana e pakistana e sono stati soccorsi dalla Mare Jonio e dalla Mediterranea Saving Humans.

E’ stato condotto in carcere a Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

