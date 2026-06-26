Arrestato 34enne: ha violato più volte i domiciliari, sconterà oltre 5 anni

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La Polizia di Stato ha eseguito a Vittoria un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 34 anni, destinatario di un provvedimento di esecuzione della pena detentiva emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania a seguito della revoca della misura della detenzione domiciliare.

Il provvedimento è scaturito dall’attività di controllo svolta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria nei confronti delle persone sottoposte a misure restrittive sul territorio. Nel corso delle verifiche, i poliziotti hanno accertato che il 34enne vittoriese aveva ripetutamente violato le prescrizioni imposte dalla detenzione domiciliare.

Alla luce delle reiterate violazioni, è stata disposta la revoca del beneficio e l’emissione dell’ordine di carcerazione.

Ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e accompagnato presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove dovrà espiare la pena residua di 5 anni, 4 mesi e 27 giorni di reclusione.

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