Arrestato 29enne per spaccio: deve scontare pena per reati tra il 2016 e il 2022

Un giovane ragusano arrestato con l’accusa di spaccio di droga. I Carabinieri della Stazione di Ragusa Principale hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 29enne ragusano, identificato con le iniziali L.A., già noto alle forze dell’ordine per reati legati agli stupefacenti.

Il provvedimento, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania, riguarda una condanna definitiva per episodi di spaccio di droga commessi tra il 2016 e il 2022 tra il territorio ibleo e l’hinterland di Catania.

L’uomo, disoccupato, era già stato arrestato nel 2024 per reati analoghi. Rintracciato dai militari, è stato fermato e, dopo le formalità di rito, condotto presso la casa circondariale di via Giuseppe Di Vittorio a Ragusa, dove sconterà la pena definitiva.

Oltre alla detenzione, il provvedimento prevede anche il pagamento di una multa superiore a 21 mila euro, a conclusione di un lungo iter giudiziario che ha accertato le responsabilità dell’uomo nel traffico di sostanze stupefacenti.

© Riproduzione riservata