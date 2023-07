Arrestati due spacciatori a Vittoria, segnalati tramite l’app Youpol

A Vittoria, un importante passo è stato compiuto nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Grazie alla segnalazione anonima pervenuta tramite l’applicazione YOUPOL della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno arrestato due spacciatori stranieri. Questo episodio dimostra come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine possa giocare un ruolo fondamentale nella lotta contro il crimine.

Il tempestivo intervento delle volanti

Le forze dell’ordine sono state allertate tramite l’applicazione YOUPOL riguardo a un’attività di spaccio in corso a Piazza Manin. I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno prontamente risposto alla segnalazione e si sono recati sul posto per investigare la situazione.

L’azione degli agenti

Una volta giunti sul luogo segnalato, gli agenti hanno notato la presenza di due individui sospetti, di cui uno con precedenti penali legati a reati contro il patrimonio e stupefacenti. Alla vista delle volanti, i due spacciatori hanno cercato di nascondere il materiale incriminato in diversi punti della piazza. Tuttavia, grazie alla prontezza e all’efficacia degli operatori, il tentativo è stato sventato.

L’arresto e la scoperta del materiale: I due stranieri sono stati fermati e sottoposti a una perquisizione personale e dei luoghi in cui avevano nascosto le sostanze. Questa azione ha portato al rinvenimento di 34 stecchette di hashish, ognuna singolarmente confezionata, per un peso complessivo di circa 50 grammi. Inoltre, sono stati trovati 45 euro in banconote di vario taglio, provento dell’attività di spaccio.

L’app Youpol

Dopo il ritrovamento delle prove, i due spacciatori, entrambi privi di regolare permesso di soggiorno nel territorio nazionale, sono stati arrestati. Successivamente, sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’app YOUPOL come strumento di collaborazione: Questo episodio mette in luce l’importanza delle segnalazioni da parte dei cittadini. L’applicazione YOUPOL permette a chiunque di segnalare, anche in forma anonima, situazioni di spaccio di stupefacenti, bullismo, maltrattamenti e altri tipi di reati. Questo strumento incoraggia la partecipazione attiva dei cittadini nella vita democratica del Paese e dimostra come la tecnologia possa essere impiegata per migliorare la sicurezza e la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.