Arrestati due pregiudicati vittoriesi: avevano commesso furti lungo la fascia costiera iblea

Due pregiudicati vittoriesi sono stati arrestati dalla polizia e condotti in carcere in esecuzione dell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che ha aggravato la misura cautelare. I due giovani, rispettivamente di 28 e 24 anni, ai domiciliari per reati contro il patrimonio – furti, perpetrati nei comuni di Vittoria, Scoglitti e Marina di Ragusa – avevano violato ripetutamente le prescrizioni, uscendo dalle rispettive abitazioni senza autorizzazione del giudice e non facendosi trovare in casa durante i controlli da parte delle forze di polizia.

Il 28enne, proprio qualche giorno fa, era stato rintracciato in macchina con un altro pregiudicato e tratto nuovamente in arresto per il reato di evasione e ricondotto in casa. Le ripetute violazioni delle prescrizioni imposte sono state quindi segnalate dalla polizia all’Autorità giudiziaria. Ritenendo gli arresti domiciliari inidonei a contenere l’indole pericolosa dei due, il gip ha accolto la richiesta di aggravamento della misura cautelare disponendo per i due, la custodia in carcere.