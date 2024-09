ARD Discount inaugura il primo negozio a Malta. E’ il 250º dell’insegna

ARD Discount prosegue il suo percorso di espansione, portando le sue eccellenze anche oltre i confini nazionali. Inaugurato oggi giovedì 19 settembre il primo punto vendita a Mellieha, incantevole località turistica a nord dell’isola di Malta. Situato in via Triq il-Kbira, il nuovo store si estende su una superficie di oltre 500 mq e sarà aperto tutti i giorni dalle 7 del mattino alle 22, offrendo ai clienti maltesi e ai turisti un’ampia gamma di prodotti di qualità, senza rinunciare alla convenienza, portando il meglio del made in Italy.

E’ la prima esperienza di ARD all’estero, un’apertura che fa parte di un progetto di ulteriore sviluppo della rete discount e che guarda a nuove interessanti prospettive. Nel nuovo ARD Discount di Mellieha, i consumatori potranno trovare un vasto assortimento di prodotti freschi e di prima necessità. Saranno disponibili un fornito reparto di ortofrutta, pane sfornato ogni giorno, macelleria, prodotti refrigerati e una vasta gamma di generi alimentari e non. Trenta marchi che testimoniano un impegno costante nel soddisfare i desideri dei clienti e nel seguire i trend di mercato. Attenzione anche a chi ha esigenze particolari e desidera prendersi cura del proprio benessere senza rinunciare al piacere della tavola, con i prodotti “Buono & Gusto” e con le categorie Bio, Vegan e Gluten Free.

Passando dal food al non food, con una disposizione dei reparti pensata per ottimizzare l’esperienza della spesa, la clientela ha a disposizione un ambiente accogliente, dove ogni esigenza potrà essere soddisfatta grazie a qualità, assortimento e risparmio. Da oggi, dunque, conviene saper scegliere anche a Malta.

