Ard Discount ha presentato al Marca Bologna tutte le novità per il 2025. Crescita nel Sud Italia e apertura internazionale a Malta

ARD Discount, l’insegna che fa capo a Ergon S.p.A., per il quinto anno consecutivo ha partecipato al Marca – il salone internazionale della marca del distributore a Bologna, dove ha presentato i risultati del 2024, i progetti futuri e i nuovi prodotti a marchio.

Marco Sgarioto, amministratore delegato di Ergon, sottolinea l’importanza del 2024 per l’insegna e il valore della partecipazione a Marca: “Il 2024 è stato un anno di trasformazione e crescita per ARD Discount. La partecipazione a Marca rappresenta per noi un’occasione per presentare in anteprima le novità e i progetti ambiziosi che caratterizzeranno il 2025, condividendo con i nostri partner il frutto del nostro costante impegno verso l’innovazione. La nostra MDD ha confermato il suo ruolo centrale, non solo come pilastro della nostra offerta, ma anche come elemento distintivo che rafforza la fiducia e la fidelizzazione dei clienti. Con investimenti mirati e un approccio sempre orientato alla qualità, siamo pronti ad affrontare il 2025 con nuovi obiettivi e rinnovata determinazione, pronti a consolidare la nostra posizione nel mercato e a rispondere alle esigenze di un consumatore sempre più attento ed esigente.”

Il 2024 è stato un anno di festa per l’insegna e per i suoi affezionati clienti. È stato l’anno in cui ARD Discount ha celebrato il suo 30 anniversario con tantissime iniziative. Un anno di successi tra cui, punta di diamante, l’inaugurazione del primo punto vendita internazionale a Malta, nella località di Mellieha, che porta l’esperienza e la qualità ARD anche al di fuori dei confini nazionali. Nel Sud Italia l’insegna ha continuato a espandersi con altre 20 nuove aperture, tra cui tre nuovi punti vendita in Sardegna, rafforzando una presenza ormai significativa sull’isola. Questo sviluppo si affianca a nuove aperture in Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata, consolidando una rete sempre più capillare di ben 250 punti vendita tra diretti e in franchising, realizzati anche grazie ad Ardita (società nata tra Ergon S.p.A. e Maiora S.r.l.).

Nel 2024, l’MDD ha avuto un ruolo centrale, rappresentando il 60% del fatturato e dell’assortimento complessivo. Questo risultato è stato possibile grazie a un’attenta strategia commerciale, che ha posto la marca del distributore al centro, con l’obiettivo di fidelizzare i clienti puntando su un ottimo rapporto qualità-prezzo. Le migliori performance sono state registrate nelle categorie di prima necessità e nei prodotti di primo prezzo. Come evidenziato dai dati Nielsen, il segmento del primo prezzo è stato il più performante dell’anno, sia a valore sia a volume, mentre il segmento premium ha subito un rallentamento significativo. Per il 2025, l’insegna punta a incrementare ulteriormente l’incidenza dell’MDD attraverso una politica commerciale volta ad ampliare il numero di referenze a marchio privato e a rafforzarne il valore percepito dai clienti mediante iniziative di marketing specifiche.

Un altro importante passo avanti è stato il recente restyling dell’APP ARD che ha introdotto nuove funzionalità per rendere l’esperienza del cliente più semplice e intuitiva. Ardy, la simpatica mascotte di ARD, preziosa guida virtuale dell’app, sarà presente anche a Marca per allietare i visitatori dello stand, aggiungendo un tocco di vivacità e originalità.

Un ruolo cruciale in questi risultati è stato svolto dalle collaboratrici e dai collaboratori, la vera forza motrice di ARD Discount. La loro professionalità, passione e spirito di squadra rappresentano un valore aggiunto insostituibile, messo ogni giorno al servizio del cliente, il nostro principale azionista. Grazie a loro, Ergon S.p.A. continua a consolidare la propria crescita, espandendosi con successo nelle regioni del Sud Italia e aprendo nuove prospettive a livello internazionale.

ARD Discount: i nuovi prodotti in anteprima a Marca

Tra le novità che verranno presentate a Marca spicca il nuovo marchio per la cura della persona “Tale of Essence”. Studiata per chi sceglie prodotti di buona qualità e ricchi di ingredienti ricercati, questa gamma, con profumazioni avvolgenti e confezioni pratiche, unisce funzionalità e cura nei dettagli, andando all’“essenza” del benessere quotidiano. I prodotti includono saponi liquidi, deodoranti, bagnoschiuma, shampoo e maschera per capelli. Altra novità è la “Birra Wemmel”, la bionda lager sviluppata con grande attenzione per i dettagli. Grazie a una lenta fermentazione a bassa temperatura, Wemmel regala un gusto fresco, bilanciato e avvolgente, con note di malto d’orzo chiaro e cereali di mais che si fondono in un armonioso equilibrio tra rotondità e amarezza.

Novità anche per la linea di prodotti “Buono & Gusto”, che porta sugli scaffali degli snack genuini, salutari e senza glutine, come i triangoli di mais e riso nero biologici, i triangoli di mais biologico e il tortino con farina integrale di riso e gocce di cioccolato. Ad ampliare invece la linea “Sfornasole”, il marchio che rende più golosa e gustosa la giornata, il nuovo tortino con un cuore di crema di latte, e i plumcake al cacao con gocce di cioccolato preparati con yogurt alla greca. E per una pausa salata, per rendere più sfiziosi gli aperitivi, o per arricchire le zuppe, ci sono i crostini classici o con farina integrale, dorati, croccanti e ricchi di fibre.

Solo latte 100% italiano per i nuovi formaggi freschi della linea “Optimo” e “Terre e Tesori”. La robiola ricca di fermenti lattici, lo stracchino cremoso, disponibile anche senza lattosio, e il formaggio spalmabile senza lattosio, light con il 45% di grassi in meno, o classico, sapranno conquistare ogni palato e rendere speciale ogni pasto. Fanno capo alla linea “Terre e Tesori” anche i nuovi biscotti trafilati al bronzo e senza olio di palma, risultato di una lenta lavorazione e disponibili nella versione classica o nell’irresistibile variante con gocce di cioccolato e caramello salato. A completare l’offerta della linea “Terre e Tesori” arrivano i nuovi Prosecchi DOC Extra Dry e Rosé, pensati per i momenti di festa. Il “Prosecco DOC Extra Dry” conquista per la sua leggerezza e sapidità equilibrata, mentre il “Prosecco DOC Rosé” affascina con il suo profumo delicato e la sua freschezza raffinata. Due proposte perfette per brindare con qualità, aggiungendo un tocco di eleganza e convivialità alle occasioni speciali.

Anche la linea “Tesori del Cuoco” ha ampliato la sua offerta, con cinque primi piatti che racchiudono il meglio della cucina del Bel Paese, ognuno preparato con ingredienti selezionati per garantire un gusto unico e inconfondibile. Si trovano nel banco surgelati e sono pronti in soli 6 minuti: sono gli spaghetti alle vongole, i ravioli ricotta e spinaci al pomodoro, il risotto ai funghi, le penne pomodoro e mozzarella e, per finire, gli gnocchi alla sorrentina.

Rinnovato anche l’assortimento della linea dedicata alla cura della casa a marchio “Ionix”. La nuova gamma di detersivi liquidi, con flaconi realizzati al 30% in plastica riciclata, offre soluzioni specifiche per lavare a mano o in lavatrice capi neri e scuri, in seta, colorati e delicati, garantendo una pulizia efficace e la protezione dei tessuti e dei colori. I lavapavimenti Ionix si arricchiscono con un nuovo pack eco-friendly, realizzato con il 50% di plastica riciclata, e quattro raffinate profumazioni per una freschezza duratura. Completano l’offerta i nuovi deodoranti spray per l’ambiente 5 in 1, disponibili nelle avvolgenti fragranze di vaniglia e lavanda, ideali per rendere ogni ambiente fresco e accogliente.

Durante l’evento a Bologna sarà inoltre presentata in anteprima la nuova linea premium pet food “Purams friends”, il cui lancio è previsto nel corso del 2025. Con una selezione di referenze pensata per gli animali domestici, come i croccantini per gatto adulto sterilizzato, ricchi in pollo e con riso, o le crocchette ricche in pollo e con riso per cane adulto mini, anche gli amici a quattro zampe potranno beneficiare della qualità a marchio ARD. La gamma si arricchisce inoltre con una nuova linea monoproteica per cani, ideale per soggetti con esigenze alimentari specifiche, e con una proposta dedicata ai gatti più esigenti, a base di maiale e riso, che unisce gusto e nutrimento equilibrato.

“Anche quest’anno, i prodotti a marchio saranno i protagonisti della nostra presenza a Marca” – ha continuato Sgarioto – Il nostro impegno verso l’innovazione, la qualità e il controllo costante ha consolidato negli anni il legame tra ARD Discount e i consumatori, che riconoscono nel rapporto qualità-prezzo uno dei nostri principali punti di forza”. Inoltre, nel 2025, ARD Discount prevede di sviluppare 700 nuove lavorazioni, con 400 nuovi lanci e 300 restyling e interventi in etichetta, dimostrando ancora una volta la volontà di rispondere alle esigenze in continua evoluzione del mercato e di investire nella crescita del proprio assortimento.

Confermato l’impegno di ARD verso la sensibilizzazione ambientale e sociale.

Con il lancio della nuova campagna pubblicitaria dedicata alla sostenibilità, ARD invita i consumatori a scegliere opzioni digitali per visualizzare i volantini promozionali, riducendo l’uso di carta. L’emozionante campagna pubblicitaria mostra una bambina che raccoglie volantini per creare un albero simbolico da cui germogliano foglie verdi, rappresentando la speranza per un futuro più green. In ambito sociale, ARD Discount ha per la prima volta sostenuto una manifestazione sportiva internazionale, la Coppa del Mondo Paraclimbing IFSC 2024, un evento che ha coinvolto 173 atleti da 20 nazioni, promuovendo lo sport come strumento di coesione e inclusione.

Continua la collaborazione con l’attore Nino Frassica

A rendere speciale la partecipazione di ARD a Marca sarà la presenza del celebre attore Nino Frassica da anni volto dell’insegna. Con il suo stile unico e il carisma inconfondibile, Frassica ha contribuito a rafforzare la riconoscibilità dell’insegna. La collaborazione con ARD è stata rinnovata per altri due anni e prosegue in una veste più moderna, focalizzandosi sulla creazione di contenuti social che combinano intrattenimento e promozione in linea con l’insegna. Sempre più attenta alle nuove generazioni, ARD punta su contenuti dinamici e accattivanti distribuiti su diverse piattaforme, con l’obiettivo di ribadire il messaggio chiave dell’insegna: “Conviene saper scegliere”.

Ulteriori occasioni di convenienza per i clienti: dal 2025 arriva “ARD Viaggi”

ARD Viaggi è la nuova iniziativa di ARD Discount dedicata alla sua clientela, che sarà lanciata nel 2025. La proposta prevede una selezione di pacchetti viaggio e vacanze a prezzi competitivi, con l’obiettivo di unire convenienza e qualità, permettendo di prenotare facilmente soggiorni in Italia e all’estero. Grazie ad ARD Viaggi, i clienti potranno accedere a offerte esclusive per un’esperienza di viaggio conveniente.

Il progetto prende vita in collaborazione con BluVacanze, uno dei principali network di agenzie di viaggio in Italia, conosciuto per la sua affidabilità e per l’ampia gamma di proposte turistiche. Con questa partnership, ARD Discount intende offrire ai propri clienti un servizio di alto valore, garantendo la qualità e la professionalità che contraddistinguono BluVacanze. Unendo le competenze di BluVacanze e l’attenzione di ARD Discount verso la soddisfazione dei propri clienti, ARD Viaggi sarà sinonimo di viaggi accessibili e indimenticabili.

