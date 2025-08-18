Arcigay: 40 anni di storia, diritti e battaglie celebrati a Ragusa

Era il 1985, al Congresso di Bologna, quando nasceva ufficialmente Arcigay, l’associazione nazionale che avrebbe unito circoli e gruppi omosessuali già attivi in Italia. Tra i protagonisti di quel momento storico c’era Franco Grillini, giornalista, attivista e primo segretario nazionale.

Quarant’anni dopo, Arcigay Ragusa celebra questo anniversario con un evento speciale al Farmuseum del Castello di Donnafugata, in programma questa sera alle 20:00.

Arcigay 40 anni Ragusa: ospiti e testimonianze

La serata sarà occasione per ripercorrere le conquiste e le battaglie del movimento, ma anche per riflettere sulle sfide ancora aperte per la comunità LGBTQIA+.

Accanto a Franco Grillini, interverranno: Natascia Maesi, presidente nazionale Arcigay; Saro Brugaletta, attivista storico tra Ragusa e Bologna e oggi presidente onorario del comitato ragusano. «Franco e Saro sono le radici, Natascia è la bussola e il faro per il futuro» – ha dichiarato Andrea Ragusa, presidente di Arcigay Ragusa.

L’ingresso all’evento è gratuito. A chiudere la serata, un brindisi collettivo per festeggiare i 40 anni di Arcigay.

© Riproduzione riservata