Arcigay: 40 anni di storia, diritti e battaglie celebrati a Ragusa
18 Ago 2025 12:07
Era il 1985, al Congresso di Bologna, quando nasceva ufficialmente Arcigay, l’associazione nazionale che avrebbe unito circoli e gruppi omosessuali già attivi in Italia. Tra i protagonisti di quel momento storico c’era Franco Grillini, giornalista, attivista e primo segretario nazionale.
Quarant’anni dopo, Arcigay Ragusa celebra questo anniversario con un evento speciale al Farmuseum del Castello di Donnafugata, in programma questa sera alle 20:00.
Arcigay 40 anni Ragusa: ospiti e testimonianze
La serata sarà occasione per ripercorrere le conquiste e le battaglie del movimento, ma anche per riflettere sulle sfide ancora aperte per la comunità LGBTQIA+.
Accanto a Franco Grillini, interverranno: Natascia Maesi, presidente nazionale Arcigay; Saro Brugaletta, attivista storico tra Ragusa e Bologna e oggi presidente onorario del comitato ragusano. «Franco e Saro sono le radici, Natascia è la bussola e il faro per il futuro» – ha dichiarato Andrea Ragusa, presidente di Arcigay Ragusa.
L’ingresso all’evento è gratuito. A chiudere la serata, un brindisi collettivo per festeggiare i 40 anni di Arcigay.
