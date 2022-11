Andrea Ragusa eletto consigliere nazionale Arcigay

Il Diciassettesimo Congresso Nazionale di Arcigay, svoltosi a Latina dall’11 al 13 novembre, ha eletto Presidente Natascia Maesi, prima donna presidente dell’Associazione, e riconfermato Gabriele Piazzoni come segretario generale.

Il Congresso Nazionale di Arcigay è un momento importante che vede accorrere, ogni quattro anni, delegatə elettə da ogni Congresso territoriale, per essere rappresentatə.

L’assemblea deə Sociə di Arcigay Ragusa ha scelto come suə delegatə Andrea Ragusa, da maggio presidente di Arcigay Ragusa, e Federica Schembri, Consigliera: un’esperienza nuova per entrambə, quella di partecipare al Congresso nazionale, incontrando e confrontandosi con le altre realtà territoriali che fanno capo ad Arcigay, provenienti da tutta Italia.

Andrea Ragusa, sciclitano d’origine, è stato in questa occasione eletto Consigliere Nazionale, prendendo il posto che aveva rivestito per la stessa associazione Emanuele Micilotta, attuale vice presidente di Arcigay Ragusa.

“Siamo tornatə da questo congresso con un bagaglio culturale importante, più motivatə di prima e con tante idee. Alle tante iniziative già in cantiere, come l’inaugurazione della Panchina Arcobaleno a Vittoria, attività con le scuole “Fuori Luogo”, l’organizzazione di un convegno su Malattie ed infezioni sessualmente trasmissibili, le attività per il Ragusa Pride 2023, si aggiungeranno sicuramente presto nuove proposte”.