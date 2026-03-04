Archeologia e memoria, Mezzagnone protagonista della Giornata dei Beni Culturali Siciliani

In occasione della Giornata dei Beni Culturali Siciliani del 10 marzo 2026, il Parco Archeologico di Mezzagnone, territorio di Santa Croce Camerina, aderisce all’iniziativa promossa dall’Assessorato regionale. L’evento, dedicato alla memoria del Prof. Sebastiano Tusa, archeologo di rilevanza internazionale, prevede un’apertura straordinaria gratuita dell’area archeologica, offrendo alla comunità e alle scuole l’opportunità di approfondire la conoscenza del patrimonio culturale locale.

L’iniziativa mira a valorizzare il territorio attraverso attività culturali e didattiche, con momenti di approfondimento rivolti a studenti, famiglie e appassionati di archeologia. L’obiettivo principale è promuovere la conoscenza, la tutela e la diffusione della cultura archeologica siciliana, sottolineando l’importanza del lavoro e dell’eredità scientifica del Prof. Tusa.

