In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, l’ASP di Ragusa lancia un programma articolato di iniziative dedicate alla tutela e promozione della salute femminile, coinvolgendo ospedali, consultori e servizi territoriali dell’intera provincia. L’8 marzo segna l’avvio di un percorso che si estenderà per tutto il mese, con attività gratuite di screening, consulenze specialistiche […]
Archeologia e memoria, Mezzagnone protagonista della Giornata dei Beni Culturali Siciliani
04 Mar 2026 10:57
In occasione della Giornata dei Beni Culturali Siciliani del 10 marzo 2026, il Parco Archeologico di Mezzagnone, territorio di Santa Croce Camerina, aderisce all’iniziativa promossa dall’Assessorato regionale. L’evento, dedicato alla memoria del Prof. Sebastiano Tusa, archeologo di rilevanza internazionale, prevede un’apertura straordinaria gratuita dell’area archeologica, offrendo alla comunità e alle scuole l’opportunità di approfondire la conoscenza del patrimonio culturale locale.
L’iniziativa mira a valorizzare il territorio attraverso attività culturali e didattiche, con momenti di approfondimento rivolti a studenti, famiglie e appassionati di archeologia. L’obiettivo principale è promuovere la conoscenza, la tutela e la diffusione della cultura archeologica siciliana, sottolineando l’importanza del lavoro e dell’eredità scientifica del Prof. Tusa.
