A Marzo apre il tratto di autostrada Modica-Ispica.

Entro la primavera si potrà imboccare la Siracusa Gela dai caselli di Modica. E’ questa la rassicurazione che viene dall’assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò dopo le tante polemiche, i ritardi e lo spauracchio di un fermo lavori . Sono state infatti completate le prime due carreggiate e saldato il primo stato di avanzamento lavori alla ditta come affermato dallo stesso rappresentante del governo regionale e tenendo conto di queste condizioni entro l’inizio della primavera sarà realtà l’autostrada che si congiungerà da Modica fino ad Ispica.

Le dichiarazioni del presidente del Cas

Il presidente di Autostrade Siciliane, Filippo Nasca, che prosegue: ”Il management del Consorzio, dal direttore generale agli uffici che governano la filiera amministrativa e di controllo delle opere in corso, è impegnato al massimo sul problema aumento prezzi e liquidità. Abbiamo un dovere di verità e di lealtà con le imprese, grandi e piccole, che lavorano per le nostre autostrade; nell’opera di riorganizzazione e potenziamento della concessionaria appena iniziato c’è una criticità legata alla discontinuità dei trasferimenti da Stato e Regione, che finanziano gli interventi infrastrutturali di maggiore respiro. Qualche adempimento tecnico e amministrativo talvolta richiede tempi maggiori del previsto. Con l’Assessore Regionale Aricò e con il Dipartimento Infrastrutture siamo al lavoro per velocizzare tempistiche e procedure di pagamento e centrare l’obiettivo apertura entro marzo