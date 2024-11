Appaltati i lavori di efficientamento energetico del teatro comunale Marcello Perracchio. Annullata stagione teatrale

Con Determinazione Registro Generale n° 6012 del 25/10/2024 (Determinazione n° 136 del 24/10/2024 Settore 11 Appalti, Contratti, Patrimonio) è stata approvata la procedura negoziata senza pubblicazione del bando per i lavori relativi all’intervento di efficientamento energetico del teatro comunale “Marcello Perracchio”, finanziato con fondi PNRR.

A eseguire i lavori sarà la ditta SA.EM S.R.L. di Comiso che ha praticato il ribasso del 26,587 % sul prezzo a base di gara di euro 159.637,02 oltre I.V.A. per il prezzo di € 120.490,71, oltre I.V.A. L’importo comprende gli oneri di sicurezza pari a euro 12.398,48 non soggetti a ribasso.

“Poche settimane fa abbiamo ricevuto il decreto di finanziamento che ci permetterà di riqualificare il Teatro Perracchio, – afferma il sindaco Peppe Cassì – un’ottima notizia di cui abbiamo dato tempestiva notizia ai diversi soggetti culturali che avevano proposto spettacoli in questo luogo. Dovendo infatti realizzare i lavori in tempi ristretti onde non perdere il finanziamento arrivato quasi a ridosso della sua scadenza, alcuni eventi sono stati inevitabilmente annullati. Ringraziamo tutti gli organizzatori per aver compreso le motivazioni, consapevoli che dal prossimo anno potranno riavere a disposizione un Perracchio più efficiente e confortevole, e gli uffici comunali per la celerità dimostrata”.

“Con l’assegnazione dei lavori – dichiara il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida – ci prepariamo a intervenire su un quello che è a tutti gli effetti un polo di riferimento per le manifestazioni culturali della nostra città. Si tratta di un importante intervento di efficientamento energetico, che avà un costo di circa 250.000 € di cui 200.000 Pnrr e 50.000 a carico del Comune. I lavori prevedono la riqualificazione degli impianti climatici e degli infissi, elementi fondamentali per garantire il confort e l’usabilità del luogo e per assicurare un risparmio in termini energetici ed economici”.

Annullata la stagione teatrale al Perracchio



La stagione delle emozioni, cartellone promosso dall’associazione culturale C&M con la direzione artistica di Carlo Nobile, che avrebbe dovuto essere ospitata al teatro Perracchio, è stata annullata. Infatti, i cinque appuntamenti che, a partire da ieri, si sarebbero dovuti tenere nella struttura comunale attigua alla scuola Quasimodo non potranno più essere rappresentati in quanto il Perracchio è interessato per tutta la stagione da lavori di ristrutturazione che non lo rendono disponibile. “Davvero un peccato – commenta Nobile – perché anche questo cartellone, lo scorso anno, aveva riscosso grande interesse da parte del pubblico che aveva dedicato la domenica pomeriggio all’allegria e alla spensieratezza. Ci rifaremo con gli appuntamenti, previsti al teatro Duemila con nomi di grande spessore, che prenderanno il via nei prossimi giorni. La stagione delle emozioni tornerà, quasi di sicuro, con la prossima annata teatrale, quindi a partire dal novembre del 2025”.

