Apertura per due giornate dell’ex convento della Croce a Scicli. Un fuori programma d’eccezione atteso per domani e dopo domani

Una chicca di fine vacanze natalizie che la Soprintendenza ai beni culturali di Ragusa vuole offrire a turisti e cittadini. L’apertura dell’ex convento della Croce al pubblico con visite guidate che porteranno ad ammirare la bellezza del complesso conventuale cinquecentesco abbarbicato sul colle omonimo che fu la prima casa dei frati minori scesi in Sicilia per un’attività di evangelizzazione capace di toccare anche le periferie.

A curare l’apertura delle porte dell’ex convento è la direzione del Parco archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica.

Una due giorni per visitare il complesso conventuale dove attualmente sono in corso dei lavori di restauro e di efficientemento energetico con il rifacimento dell’intera rete elettrica interna ed esterna con nuove lampade a led e nuovi sistema di risparmio di energia. Gli orari di apertura: l’immobile sarà fruibile al pubblico nella giornata del 6 gennaio, giorno di Epifania, dalle ore 8:30 alle ore 13:45 con ultimo ingresso alle ore 13:15. Nella giornata di domenica 7 gennaio invece ingresso gratuito ed orario continuato dalle ore 8:30 alle ore 19 con ultimo ingresso alle ore 18:15. In queste due giornate la direzione dei lavori, curata dal geometra Bartolo Rivillito, sarà impegnata in un attento lavoro di vigilanza. Il complesso monastico è chiuso da circa tre mesi per un intervento che porterà concrete migliorie al sito con un radicale rifacimento nella rete elettrica interna ed esterna destinata a procurare un serio risparmio per le casse della Regione che ha autorizzato l’intervento. L’ex convento della Croce, in queste due giornate di apertura fra sabato e domenica, sarà fruibile solo in alcune parti, in quelle dove i lavori previsti in progetto sono stati già eseguiti.