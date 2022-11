Anziano aggredito a Modica: tre presunti animalisti sfondano la porta di casa sua

Un allarmante episodio di violenza si è verificato ieri pomeriggio a Modica Alta, in via Morana. Tre persone hanno aggredito un anziano di circa 80 anni: i tre lo accusavano di tenere il suo cane, che l’anziano aveva in custodia momentanea, in condizioni non adeguate.

Per questo motivo, i tre animalisti hanno sfondato la porta di casa dell’anziano e l’uomo sarebbe stato aggredito. In particolare, uno dei tre aggressori lo avrebbe preso alla gola.

Indagini in corso.