Anziana morta in casa a Vittoria. Allarme lanciato dai vicini

Una donna anziana è stata trovata morta all’interno della sua abitazione questa mattina a Vittoria. La donna si trovava nella casa di via Castelfidardo, ormai priva di vita.

L’allarme lanciato dai vicini

A lanciare l’allarme era stata una vicina di casa che si era insospettita poiché la donna non rispondeva al campanello. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno aperto la porta d’ingresso per entrare facendo la macabra scoperta. Sull’accaduto indagano i carabinieri. L’ipotesi più accreditata è che la donna – che abitava da sola – sia morta a causa di un malore e che non abbia fatto in tempo a chiamare i soccorsi.

Ricerca fotografica: Franco Assenza

