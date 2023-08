Antonio Cioppa alla Virtus Ragusa

Antonio Cioppa alla Virtus Ragusa. Il giocatore sarà a disposizione del coach Gianni Recupido e porterà la sua esperienza e il suo talento nella squadra.

Cioppa ha iniziato a farsi strada nel vivaio della Jirafa Basket Caivano, arrivando fino ai campionati giovanili under 15. Dopo il debutto in Serie B con la Pallacanestro San Michele Maddaloni nella stagione 2016/17, ha giocato per due anni in Serie C, per poi fare ritorno in Serie B nel 2019/20 con il Corato, dove ha giocato per due campionati consecutivi.

La stagione 2021/22 è stata segnata dalla sua esperienza con la Juvecaserta Academy, dove in Serie C Gold ha contribuito in modo significativo alla vittoria della Coppa Campania 2022, realizzando complessivamente 369 punti.

Antonio Cioppa, classe 1989 e con un’altezza di 184 cm, è una guardia/play che ha dimostrato di essere un realizzatore prolifico, con una notevole percentuale di successo nei tiri da fuori area, raggiungendo il 55% nella scorsa stagione. È conosciuto per la sua dedizione all’allenamento tecnico e mentale, che lo aiuta a crescere sia come giocatore che come persona, dimostrando una grande resilienza.