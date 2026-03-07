In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, l’ASP di Ragusa lancia un programma articolato di iniziative dedicate alla tutela e promozione della salute femminile, coinvolgendo ospedali, consultori e servizi territoriali dell’intera provincia. L’8 marzo segna l’avvio di un percorso che si estenderà per tutto il mese, con attività gratuite di screening, consulenze specialistiche […]
Annullato incontro tra Passalacqua e Nuova pallacanestro Treviso
07 Mar 2026 09:02
Il settore agonistico della Fip ha ratificato la decisione. Treviso ha formalmente rinunciato alla trasferta di domenica 8 marzo a Ragusa. L’incontro valido per la XXII giornata del campionato di basket femminile di serie A2 in programma alle ore 18 tra Passalacqua Ragusa e Nuova pallacanestro Treviso non verrà disputato per rinuncia della formazione ospite.
