Annullato incontro tra Passalacqua e Nuova pallacanestro Treviso

Il settore agonistico della Fip ha ratificato la decisione. Treviso ha formalmente rinunciato alla trasferta di domenica 8 marzo a Ragusa. L’incontro valido per la XXII giornata del campionato di basket femminile di serie A2 in programma alle ore 18 tra Passalacqua Ragusa e Nuova pallacanestro Treviso non verrà disputato per rinuncia della formazione ospite.

