Animali domestici in ufficio., adesso si può anche alla Regione Siciliana

di Pinella Drago – La direttiva è dell’Assessore regionale al ramo, Giusi Savarino, con tanto di regolamento che i dipendenti dovranno rispettare qualora decidessero di portarsi in ufficio i loro animali domestici. La Regione Sicilia, così, è una delle poche regioni italiane ad autorizzare i dipendenti a portarsi dietro i loro animali domestici. Al momento l’ingresso negli uffici dell’Assessorato regionale al territorio ed ambiente è stato autorizzato ad un numero massimo di dieci animali di affezione. Ingresso che dovrà essere accompagnato da un pass del dirigente qualora accanto al proprietario ci siano altri colleghi. Il regolamento non limita la taglia dell’animale ma è obbligo il microchip e dovrà essere in regola con le vaccinazioni. Ai proprietari viene fatto obbligo di dotarsi di una museruola per i loro animali d’affezione e nel caso in cui dovessero sporcare sono obbligati a pulire ed a rimuovere le deiezioni; saranno responsabili in caso di danni a cose o persone e nel caso di disturbo dei colleghi presenti in ufficio dovranno allontanare l’animale. Queste le condizioni contenute nel regolamento. “Dopo l’esempio positivo del Senato della Repubblica, siamo una delle prime amministrazioni regionali a consentire al personale di godere della compagnia dei propri animali da affezione durante il lavoro, e di questo sono orgogliosa. I benefici derivanti dalla possibilità di portare in ufficio gli animali d’affezione sono ormai generalmente riconosciuti – afferma l’assessore Giusi Savarino – la loro presenza riduce lo stress dei dipendenti e ne aumenta la produttività. Inoltre accresce il benessere degli stessi animali che non dovranno più subire il trauma del distacco dai loro proprietari che vanno al lavoro. Il provvedimento guarda anche al decoro dei luoghi e al rispetto del lavoro degli altri dipendenti, stabilendo le misure perché la presenza degli animali non arrechi disturbo”

[image: image.png]



