Ancora un incendio contro un McDonald’s: bloccato uomo a Vittoria. È il terzo episodio in un anno

Un nuovo grave episodio di cronaca riaccende i riflettori sulla sicurezza nella provincia di Ragusa. Nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 3, una persona ha tentato d iappiccare un incendio sul retro del McDonald’s Vittoria. Solo il caso – e il tempestivo intervento delle forze dell’ordine – ha evitato conseguenze ben più gravi.

Una pattuglia in transito ha infatti notato quanto stava accadendo ed è riuscita a intervenire immediatamente, bloccando il responsabile prima che le fiamme potessero propagarsi e causare danni ingenti alla struttura. Un episodio che avrebbe potuto avere esiti ben più pesanti, sia sul piano economico che su quello della sicurezza pubblica. Non si registrano ancora notizie ufficiali sull’uomo bloccato, se cioè è stato denunciato o arrestato. Si attendono notizie in tal senso dagli organi inquirenti.

Quello di Vittoria non è un caso isolato, ma l’ennesimo segnale di una escalation preoccupante. Si tratta infatti del terzo episodio simile nel giro di poco più di un anno. Il primo risale a marzo 2025 a Pozzallo, mentre il secondo – decisamente più grave – si è verificato a settembre dello stesso anno a McDonald’s Ragusa via La Pira, a pochi giorni dall’apertura del locale. In quell’occasione, l’incendio provocò danni rilevanti, colpendo un’attività in fase di avviamento, creando notevoli ritardi nell’apertura e generando forte preoccupazione tra imprenditori e cittadini.

Ad oggi, le indagini su entrambi i precedenti episodi risultano ancora in corso, senza che siano stati chiariti tutti i contorni della vicenda. Un elemento che contribuisce ad alimentare un clima di incertezza e tensione nel tessuto economico locale.

L’episodio della notte tra martedì e mercoledì appare particolarmente inquietante proprio perché si inserisce in una sequenza che sembra ormai delineare un pattern preciso. Atti incendiari mirati contro attività commerciali simbolo di investimenti e sviluppo sul territorio.

Cresce così l’allarme tra gli operatori economici della provincia di Ragusa, che da tempo denunciano un aumento della pressione criminale. Una situazione che viene percepita come sempre più difficile da gestire, con istituzioni e forze dell’ordine chiamate a uno sforzo straordinario per garantire sicurezza e tutela.

Quanto accaduto a Vittoria è l’ennesimo campanello d’allarme: un episodio che, pur conclusosi senza gravi conseguenze grazie a un intervento tempestivo, conferma un quadro generale sempre più preoccupante. E che riapre con forza il tema della sicurezza e della protezione delle attività produttive in un territorio che rischia di vedere compromesse fiducia e prospettive di crescita. foto di repertorio.

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