Ancora risultati positivi per l'Asd Equipe Sicilia - Ragusa Oggi

Ancora risultati positivi per l’Asd Equipe Sicilia

Un’altra domenica costellata di risultati positivi per l’Asd Equipe Sicilia San Giacomo Multicar Amarù. A Grammichele, dove, alla 36esima edizione della coppa “Festa del lavoro”, erano impegnati gli Esordienti, guidati dal presidente Carmelo Cilia e dal vice Giuseppe Massaro, è stata necessario l’impegno più arduo per riuscire a spuntarla nei confronti di una concorrenza particolarmente agguerrita.

Elia Basile ha ottenuto il secondo posto tra gli Esordienti di secondo anno, precedendo il compagno di squadra Christian Di Prima mentre sesto è arrivato Raffaele Tela. Tra gli Esordienti di primo anno, da mettere in evidenza il sesto posto di Emanuele Cataudella mentre Leandro Falco si è classificato all’ottavo.

“Avremmo potuto ambire anche a qualcosa in più – sottolinea il presidente Cilia – se la squadra avesse risposto meglio ad alcune sollecitazioni che hanno caratterizzato con un certo dinamismo l’intera gara. E, però, non abbiamo saputo dire la nostra così come avremmo dovuto. Che peccato. Comunque, i risultati ottenuti sono motivo di grande soddisfazione e testimoniano l’impegno profuso da tutto lo staff a più livelli”.

Sempre a Grammichele, poi, ai nastri di partenza si sono proposti gli Allievi del sodalizio casmeneo che hanno fatto registrare il quinto posto di Andrea Amarù. Un piazzamento di tutto rispetto se si considera che i ciclisti iblei si sono dovuti confrontare con atleti più grandi e di assoluto valore.

“Ad ogni modo – afferma il direttore sportivo Giampiero Pitino che ha seguito la competizione – non abbiamo avuto lo sprint giusto per riuscire ad entrare nella lotta tra i vari contendenti che si sono dati battaglia per il podio. Davvero un peccato. Perché sarebbe potuto andare diversamente se avessimo intercettato in qualche modo la fuga a quattro che ha caratterizzato buona parte della gara. Comunque, va bene così. Speriamo solo, in futuro, di essere più cinici e determinati per riuscire a raggiungere risultati ancora più prestigiosi”.