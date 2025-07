Ancora mistero sull’uccisione di Giuseppe Ottaviano

Movimento a casa Ottaviano nei giorni scorsi a Scicli. Assieme ai militari dell’Arma dei carabinieri, anche il sostituto Silvia Giarrizzo titolare dell’indagine per la Procura di Ragusa. Giuseppe Ottaviano 41 anni venne trovato morto in casa in via Manenti a Scicli, il 12 maggio del 2024 e ancora le attività di indagine a oltre un anno dalla morte, sarebbero in corso. La lettura più plausibile è che siano emerse delle evidenze dalle attività scientifiche poste in essere e che il sopralluogo sia funzionale a ‘riscontrare’ la lettura scientifica con i luoghi. Giuseppe Ottaviano era stato trovato riverso a terra in una pozza di sangue, e in uno scenario non semplice. Sangue anche su tendaggi e pareti. Se in un primo momento non si escludeva alcuna ipotesi, compreso l’incidente domestico, l’autopsia aveva invece indirizzato le indagini verso l’omicidio: quattro costole rotte, la frattura della scatola cranica e del setto nasale, ferite alla testa avevano escluso sia l’ipotesi di incidente domestico e sia quella degli atti di autolesionismo. A oltre un anno dalla morte, la famiglia attende risposte. L’abitazione risulta ancora sotto sequestro. Sono state sentite molte persone ma ancora il cerchio non si sarebbe chiuso.

Le indagini

Le indagini sono condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo di Ragusa, che procedono unitamente ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica e della Tenenza di Scicli oltre agli specialisti del Ris di Messina. Il rinvenimento del corpo sarebbe avvenuto a seguito della segnalazione dell’autovettura di Ottaviano parcheggiata malamente in prossimità della abitazione, tanto da recare disturbo agli altri abitanti della zona. Prima alcune chiamate senza risposta dei vicini ad Ottaviano, poi l’intervento dei parenti che sono entrati in casa e hanno scoperto il corpo dell’uomo privo di vita.

