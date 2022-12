Ancora disservizi per gli studenti pendolari dell’Ast: Pozzallo incarica un legale

Ancora disservi per gli studenti pendolari che usufruiscono del servizio Ast in provincia. Stavolta, è il comune di Pozzallo che ha preso in mano la situazione, incaricando un avvocato. In particolare, l’amministrazione comunale ha incaricato un legale per difendere e tutelare gli studenti, presentando un’istanza all’Assessorato Regionale, il quale ha chiesto all’AST di relazionare perentoriamente sui disservizi denunciati dal nostro legale.



“Non sappiamo come la situazione evolverà e attendiamo le giustificazioni che addurranno i rappresentanti dell’Azienda. E’ certo però che, per quanto ci riguarda, non ci fermeremo e porteremo avanti questa battaglia di rispetto e di civiltà per i nostri ragazzi” afferma l’Assessore alla Pubblica Istruzione Stella Morana”.

Una situazione che è stata denunciata più volte da RagusaOggi. In particolare, si ricorderà, il disservizio è già stato segnalato a Chiaramonte Gulfi ma non è la prima volta che in provincia i ragazzi che hanno bisogno di spostarsi subiscono dei disservizi.