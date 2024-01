Ancora controlli nei locali della movida e lungo le strade della provincia

Durante le recenti festività sono stati potenziati i servizi di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine. Un’attenzione particolare è stata dedicata ai locali notturni interessati dalla movida. La Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Ragusa sta ancora conducendo verifiche sulle singole posizioni di alcuni di questi locali.

I CONTROLLI

Durante questi servizi di controllo, oltre 300 persone sono state identificate e più di 200 veicoli sono stati controllati. Sono stati anche istituiti posti di controllo lungo le strade della provincia con traffico intenso. Le pattuglie della Polizia Stradale hanno operato anche di notte per contrastare e prevenire comportamenti pericolosi alla guida, utilizzando strumenti per rilevare l’ebbrezza alcolica.

Come risultato di questi controlli, sono state emesse numerose sanzioni per violazioni del Codice della Strada, compreso il ritiro di una patente per guida in stato di ebbrezza e la decurtazione di dieci punti dalla patente di guida di un individuo.