Ancora attività stromboliana dell’Etna: possibili ritardi per i voli

L’Osservatorio Etneo dell’INGV di Catania ha osservato un graduale incremento dell’attività stromboliana del cratere Voragine dell’Etna, iniziata il pomeriggio del 10 luglio e intensificatasi dalla mezzanotte. Il modello previsionale della dispersione dell’eventuale nube eruttiva indica una direzione sud, con le emissioni di cenere che si disperdono in quella direzione. Per questo motivo SAC, la società che gestisce l’aeroporto di Catania comunica che nella giornata di oggi potrebbero verificarsi possibili ritardi o cancellazioni per effetto delle misure di sicurezza operativa applicate nelle prime ore della mattina per attività vulcanica.

Cresce l’ampiezza media del tremore vulcanico

L’ampiezza media del tremore vulcanico, in crescita dalle 20 di ieri, ha raggiunto livelli alti. Il centro delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato poco a est del cratere Voragine, a un’elevazione di circa 2.800 metri sul livello del mare. Anche l’attività infrasonica è alta, con le sorgenti degli eventi localizzate presso il cratere Voragine. Tuttavia, le reti di sensori clinometrici e GNSS non mostrano variazioni significative per quanto riguarda le deformazioni.

L’INGV di Catania ha emesso un avviso per il volo, un VONA, di colore rosso. Nonostante questa nuova fase eruttiva, l’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini rimane operativo, ma si registrano dei ritardi.

