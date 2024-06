Ancora allori sportivi a Scicli. Giovanni Giglio è campione regionale di bodybuilding 2024

L’atleta sciclitano si è classificato primo al campionato regionale della IFBB, l’International Federation of BodyBuilding & Fitness. Un successo per Giovanni Giglio che ha un passato di agonista nella disciplina del braccio di ferro classificandosi primo assoluto nel campionato regionale categoria 70 kg negli anni 2000. Dopo quei successi la decisione di questa passione per inoltrarsi nel mondo del bodybuilding e dopo varie gare e preparazioni si è classificato primo al campionato siciliano 2024 degli IFBB categoria over 40 e primo nella categoria bodybuilding meno 90 kg seguito dal suo coach Michele Parisi anche egli con una carriera alle spalle.

La International Federation of BodyBuilding & Fitness (IFBB), in italiano Federazione internazionale di Body Building & Fitness, è una organizzazione sportiva di culturismo fondata nel 1946 dai fratelli Ben e Joe Weider.

© Riproduzione riservata