Antichi motori e nuove emozioni: Il Giro di Sicilia farà tappa a Ragusa

Un tuffo nel passato con lo sguardo proiettato verso il futuro. La 34ª edizione del Giro di Sicilia, storica rievocazione della leggendaria corsa ideata da Vincenzo Florio nel 1912, farà tappa anche a Ragusa, regalando uno spettacolo unico a cittadini, turisti e appassionati.

I motori del passato si accenderanno dal 14 al 18 maggio. Saranno circa 200 le auto d’epoca in gara, provenienti da Europa, America e Asia, per un viaggio lungo oltre 1000 chilometri, che partirà mercoledì 14 da Palermo (piazza Verdi) alle 20, per poi toccare Termini Imerese, Cefalù, Pollina, le province di Messina, Siracusa, Ragusa, Agrigento e Trapani, con arrivo previsto domenica 18 a Partinico.

L’evento, organizzato dal Veteran Car Club Panormus, è dedicato alla memoria del grande Piero Taruffi, pilota simbolo del Giro negli anni Cinquanta, vincitore nel 1954 e 1955. A guidare idealmente questa rievocazione sarà Prisca Taruffi, figlia del campione, che per tutta la settimana condurrà la Ferrari con cui il padre trionfò nel ’55, accompagnata dall’ex pilota di Formula 1 e leggenda della Targa Florio, Arturo Merzario.

L’atmosfera si scalderà già nei giorni precedenti la partenza: lunedì 12 e martedì 13, al golf club Villa Airoldi di Palermo, spazio alle registrazioni e alle verifiche tecniche, mentre il lungomare di Mondello, davanti alle terrazze del Charleston, ospiterà una parata spettacolare di auto d’epoca, aperta al pubblico.

Presentato ufficialmente a Villa Niscemi, il Giro è stato celebrato come “un’occasione irripetibile per coniugare passione motoristica e scoperta del patrimonio siciliano”, come ha sottolineato il presidente del Veteran Car Club Panormus, Antonino Auccello.

Tra pistoni e paesaggi, il Giro di Sicilia si conferma molto più di una gara: è un viaggio nel tempo che restituisce all’Isola lo splendore delle sue strade e delle sue storie, accendendo i riflettori del mondo su una terra senza eguali.

Foto: Palermo Today

© Riproduzione riservata