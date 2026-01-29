Anche per la Don Milani di Scicli arriva il riconoscimento della Bandiera Verde Eco Schools

Un altro tassello per rafforzare il cammino della Bandiera Blu alla costa sciclitana, assegnata alla spiaggia di Sampieri negli ultimi anni.

Il progetto Eco Schools prende corpo all’Istituto comprensivo “Don Milani”, sito al villaggio Jungi, ed incamera un successo che vale per rafforzare la richiesta della Bandiera Blu per Sampieri. Dopo l’Istituto Compresivo Dantoni anche l’I.C. Don Milani incamera questo riconoscimento che aiuta di molto il Comune sciclitano ad andare avanti nella procedura per l’assegnazione della Bandiera Blu. In questi giorni, infatti, gli uffici comunali stanno lavorando per redigere il dossier propedeutico alla domanda di assegnazione della Bandiera Blu. L’assegnazione del riconoscimento internazionale, assegnato da Fee Italia (Foundation for Environmental Education) alle scuole che si distinguono per l’impegno nella sostenibilità e nella tutela ambientale, rafforza il percorso per l’ottenimento della Bandiera Blu anche per il 2026.

Cos’è l’Eco-Schools?

E’ un riconoscimento ambientale rilasciato, da FEE- Foundation for Environmental Education, alle scuole che decidono di aderire al programma di miglioramento ambientale che si ispira ai principi della certificazione dei sistemi di gestione ambientale tipo ISO 14001. Iil programma Eco-Schools si svolge durante tutto l’anno scolastico. Ogni giorno gli studenti sono chiamati a compiere piccoli gesti positivi in favore dell’ambiente: fare anche in classe la raccolta differenziata dei rifiuti; spegnere le luci quando non servono; informare il personale della scuola se ci sono delle perdite d’acqua dai rubinetti. E’ così che gli studenti riescono così ad apprendere il rispetto per l’Ambiente non in forma sporadica e saltuaria, ma in modo partecipativo e continuo. Per partecipare a questo progetto le scuole sono state supportate anche dal Libero Consorzio Comunale in una procedura che dà lustro all’intero territorio provinciale.

