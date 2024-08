Anche in Sicilia sarà riconosciuta la figura professionale del pet-sitter

Anche in Sicilia sarà riconosciuta ufficialmente la figura del pet-sitter. Questa nuova figura professionale, specializzata nella cura e gestione degli animali da compagnia, offre un’importante opportunità a chi desidera trasformare la propria passione per gli animali in una carriera.

Che cos’è un pet-sitter

Il pet-sitter è un professionista dedicato all’accudimento, alla custodia e alla cura degli animali domestici. Il suo lavoro include la garanzia del benessere psico-fisico degli animali, il rispetto delle condizioni di igiene e sicurezza, e la tutela dei diritti e della sicurezza degli animali stessi, dei loro proprietari e dei terzi che possono entrare in contatto con loro.

Requisiti e iscrizione

Per diventare pet-sitter, è necessario iscriversi all’albo professionale dopo aver completato un apposito corso di formazione. Ulteriori dettagli e requisiti per l’iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale della Regione Siciliana al seguente link: Sito Regione Siciliana.

A Ragusa è possibile iscriversi al corso di formazione contattando la dott.ssa Maria Grazia Boccheri del Settore Sviluppo Economico all’email mg.bocchieri@comune.ragusa.it.

