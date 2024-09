Anche a Monterosso partono i lavori per la Casa della Comunità. L’edificio del Poliambulatorio sarà ampliato

Sono iniziati i lavori per la realizzazione della Casa della Comunità di Monterosso Almo, un progetto finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con un investimento di 2,2 milioni di euro. L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Ragusa ha affidato all’impresa esecutrice i locali del Poliambulatorio, dove verranno effettuati interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico. Il progetto prevede anche l’ampliamento dell’edificio con un nuovo corpo su due piani per un’area di circa 260 metri quadrati, oltre al rifacimento completo degli impianti tecnologici (elettrici, idraulici, di climatizzazione e antincendio). I lavori dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2025.

La cerimonia di consegna

Alla cerimonia di consegna dei locali erano presenti diverse autorità, tra cui la dottoressa Sara Lanza, Direttore sanitario dell’ASP di Ragusa, il dottor Luciano Carnazza, Responsabile del Distretto di Ragusa, e il geometra Giovanni Lo Scalzo, Responsabile Unico del Procedimento. Il sindaco di Monterosso Almo, Salvatore Pagano, ha espresso soddisfazione per l’importante investimento in un comune piccolo come Monterosso, sottolineando che, nel frattempo, i servizi essenziali come Guardia Medica e 118 sono stati trasferiti temporaneamente in un’altra sede.

© Riproduzione riservata