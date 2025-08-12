Anche 22 minori tra i migranti salvati e portati a Pozzallo

di Giada Drocker – Una donna in gravidanza è stata trasferita all’ospedale Maggiore -Baglieri di Modica per controlli di routine. Molti i casi dI scabbia. È arrivata alle 18 al porto di Pozzallo, la motovedetta della Guardia costiera, la Cp 325. Aveva mollato gli ormeggi intorno alle 14 per cercare un barchino carico di migranti a circa 40 miglia a sud/sud est di Pozzallo. I migranti, sono stati raggiunti e trasbordati. A Pozzallo dove erano stati attivati i servizi di accoglienza, i migranti sono risultati essere 62. Tra loro, 5 donne e 22 minori (14 ragazzini e 8 ragazzine). Partiti dalla Libia, prima do essere salvati avrebbero trascorso 3 o 4 giorni in mare. Sarebbero varie le nazionalità di provenienza: Eritrea, Sudan, Etiopia, Bangladesh e Somalia. Doppio controllo sanitario prima a cura dell’Usmaf con il coordinamento del dottor Vincenzo Morello e poi dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa con il coordinamento del medico Angelo Gugliotta.foto di repertorio



