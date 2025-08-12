L’Unione Europea lancia l’allarme: è stato individuato un lotto contraffatto di una soluzione iniettabile in penna preriempita, medicinale usato per il trattamento del diabete. La segnalazione arriva dalla Malta Medicines Authority, che ha informato l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) dopo aver ricevuto una comunicazione dall’azienda titolare dell’autorizzazione alla commercializzazione del farmaco. Il lotto incriminato […]
Anche 22 minori tra i migranti salvati e portati a Pozzallo
12 Ago 2025 20:17
di Giada Drocker – Una donna in gravidanza è stata trasferita all’ospedale Maggiore -Baglieri di Modica per controlli di routine. Molti i casi dI scabbia. È arrivata alle 18 al porto di Pozzallo, la motovedetta della Guardia costiera, la Cp 325. Aveva mollato gli ormeggi intorno alle 14 per cercare un barchino carico di migranti a circa 40 miglia a sud/sud est di Pozzallo. I migranti, sono stati raggiunti e trasbordati. A Pozzallo dove erano stati attivati i servizi di accoglienza, i migranti sono risultati essere 62. Tra loro, 5 donne e 22 minori (14 ragazzini e 8 ragazzine). Partiti dalla Libia, prima do essere salvati avrebbero trascorso 3 o 4 giorni in mare. Sarebbero varie le nazionalità di provenienza: Eritrea, Sudan, Etiopia, Bangladesh e Somalia. Doppio controllo sanitario prima a cura dell’Usmaf con il coordinamento del dottor Vincenzo Morello e poi dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa con il coordinamento del medico Angelo Gugliotta.foto di repertorio
