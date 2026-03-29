Amministrative a Ispica: dopo Centrodestra anche Centrosinistra si divide e nasce un nuovo fronte progressista con Arena candidato. Pd andrà da solo

Il quadro politico in vista delle amministrative di Ispica si fa sempre più frammentato. Dopo le tensioni nel Centrodestra, ora anche il Centrosinistra mostra crepe evidenti, con la nascita di un nuovo asse politico che segna di fatto la rottura del cosiddetto “campo largo”.

A ufficializzare il nuovo percorso sono Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e il movimento Controcorrente, che hanno annunciato un’alleanza alternativa con l’obiettivo di costruire – si legge nella nota – “una nuova stagione politica e amministrativa” per la città.

Il progetto si presenta come una proposta “progressista e riformista”, dichiaratamente in discontinuità con le esperienze amministrative degli ultimi anni. Al centro, temi come trasparenza, competenza e partecipazione, ma anche un appello diretto a professionisti, lavoratori, mondo della cultura e giovani, chiamati a contribuire a un cambiamento concreto del territorio.

La coalizione ha già individuato il proprio candidato sindaco: si tratta di Serafino Arena, consigliere comunale uscente ed espressione di Controcorrente. Una scelta che segna un passaggio politico preciso e che punta a rappresentare una proposta alternativa rispetto agli altri schieramenti in campo.

A rafforzare questa linea è intervenuto anche il deputato regionale Ismaele La Vardera, leader di Controcorrente, che ha parlato di un campo progressista “unito e compatto”, sottolineando come, dopo Agrigento, anche a Ispica la candidatura sia stata affidata a un esponente del suo movimento. Un’affermazione che però si scontra con la realtà locale, dove il Partito Democratico appare su una posizione diversa.

Proprio il Partito Democratico, infatti, sta vivendo una fase di ridefinizione interna. Dopo il ritiro dalla corsa del segretario cittadino Gianni Stornello, il partito sembra orientato a mantenere una linea autonoma, rivendicando un’identità riformista e prendendo le distanze da dinamiche definite “trasformistiche”. Una scelta che di fatto certifica la rottura dell’alleanza più ampia e apre a scenari ancora incerti.

Il risultato è un Centrosinistra diviso in più anime, incapace – almeno per ora – di trovare una sintesi unitaria in vista del voto. Una situazione che rende il quadro politico ispicense ancora più fluido e imprevedibile.

A complicare ulteriormente lo scenario c’è anche la frattura nel Centrodestra, dove Fratelli d’Italia ha scelto di correre da sola, mentre altre forze come Forza Italia e Movimento per l’Autonomia convergono su un candidato diverso.

Due blocchi, dunque, entrambi divisi al loro interno. E una campagna elettorale che, a Ispica, si annuncia più che mai aperta e con tanti candidati.

© Riproduzione riservata