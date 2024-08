Altro furto nella notte a Scicli. Ignoti all’interno dell’Happy Days food and drink

Stessa dinamica del furto che nella stessa notte, appena trascorsa, è stato portato a termine ai danni del bar-tabaccheria “Settemila Caffè”. Gli ignoti malviventi hanno agito poco prima dell’alba e sono entrati all’interno dell’esercizio pubblico rompendo la porta di ingresso con una grossa pietra. Stessa dinamica con la sola differenza però che dall’Happy Days food and drink, sito in via Santa Maria La Nova a poche decine di metri da piazza Carmine, hanno trovato del denaro in cassa. Non riuscendo ad aprirla in loco l’hanno portata via e dopo averla forzata hanno prelevato la somma di 150 euro che vi era all’interno. Successivamente il registratore di cassa prelevato dal locale è stato ritrovato poco distante. La zona in cui si è verificato il furto è “servita” da telecamere di videosorveglianza. Dalla letture delle immagini potrebbe arrivare un “aiuto” alla individuazione degli autori del furto.

Conclusi, intanto, i rilievi nel bar-tabaccheria di Donnalucata. Gli ignoti malviventi non hanno portato nulla dall’interno. Hanno solo messo a soqquadro la zona della cassa dove pur essendoci del denaro in monete non l’hanno asportato andando via senza toccare altra merce. A parte il danno alla vetrata del locale ed il caos nell’area della cassa nulla è stato toccato all’interno dell’esercizio commerciale.

