Altro che partire… i cantieri autostradali potrebbero bloccarsi nei lotti per Modica. Ancora niente pagamenti all’impresa

Potrebbero bloccarsi a giorni i cantieri attualmente in corso sui lotti autostradali fino a Modica, dell’autostrada Siracusa – Ragusa – Gela. Sebbene vi siano stati vari solleciti e tante promesse, in pratica la stazione appaltante non ha ancora pagato quanto annunciato alla Cosedil, l’impresa che, tra mille difficoltà, si è presa carico di realizzare l’autostrada in sostituzione di altre imprese con cui si è dovuto interrompere il rapporto di lavoro.

Ebbene, ancora oggi non ci sono stati pagamenti da parte del Cas nonostante le rassicurazioni giunte dal ministro Salvini e dal presidente della Regione, Schifani. Se i fondi sono stati stanziati, come riferito sia da Salvini che da Schifani, di fatto questi fondi sono stimati “intrappolati” da qualche parte. Forse nei forzieri del Cas. Di sicuro non sono andati all’impresa Cosedil.

Non ci sono dichiarazioni ufficiali dall’azienda ma voci ben informate spiegano che, pur se a ridotto regime, proprio a causa della carenza di liquidità, si sta ancora lavorando nei cantieri. Il Cas ha assicurato, ma l’ha fatto in verità anche altre volte, che entro questa settimana avrebbe proceduto al pagamento di quantomeno lo stato di avanzamento riferito a marzo-aprile.

Insomma se non accadrà qualcosa entro la fine della settimana l’impresa procederà alla sospensione completa delle attività in cantiere. Del resto è stato annunciato anche nella lettera che era stata diffusa dall’impresa ai primi di agosto ma che è rimasta una “lettera morta” perché non riscontrata ancora da nessuno. Intanto i lavori sulla Siracusa-Gela, allo svincolo di Rosolini, dopo l’interruzione estiva dei cantieri riprenderanno il 4 settembre prossimo. Ad annunciarlo il deputato nazionale di Fratelli d’Italia, Luca Cannata. foto di repertorio