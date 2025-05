Allo Scicli Social Club il derby casalingo contro lo Scicli Sport Club

Una gara di pallamano avvincente giocata al “Geodetico di Jungi” fra due squadre targate Scicli. Sono, infatti, due le formazioni attive in città e sono stati loro che domenica si sono scontrati sul campo del geodetico finendo la gara con il risultato di 31-38. I migliori realizzatori della partita due giovani, Manuel Carbone ed Andrea Parisi Assenza. Una partita aperta, fluida e divertente senza alcun tatticismo, in cui ha prevalso il maggior tasso di esperienza. Inedita la formazione per i gialloverdi del coach Luca Ammatuna: Iacono in porta, Marino, Nakoue, Carbone, Ciavorella, Drago e Antonino Martino, hanno fatto registrare delle importanti assenze riguardanti Ballaera e Ficili (per provvedimento del Giudice Sportivo), Costa, Sammito, Causarano e Delitala (per motivi personali). La partita sin dal fischio d’inizio è stata sempre controllata dai gialloverdi con i biancazzurri sempre uniti. Il primo tempo è terminato con il parziale di 13-18. Nella ripresa non è cambiato l’andamento della partita con i gialloverdi sempre avanti con il punteggio e i biancazzurri ad inseguire, approfittando delle leggerezze in attacco commesse da Ciavorella e Carbone. In evidenza, ancora una volta, la prova del giovane portiere under 14 Nicolò Manenti, subentrato a Iacono, che ha effettuato alcuni interventi decisivi. Buona la prova dell’altro under 14 Jimmi Marino (al suo esordio in prima squadra) che ha anche segnato un rete di ottima fattura. “Finalmente siamo arrivati alla fine del campionato. Abbiamo chiuso con una vittoria – commenta il tecnico Luca Ammatuna – devo fare i complimenti ai ragazzi che si sono impegnati fino al termine, anche se qualcuno in non perfette condizioni fisiche. Abbiamo dedicato la vittoria al nostro caro Bassem Nakoue che proprio nel giorno del derby casalingo ha festeggiato il suo 17mo compleanno”.

Tabellino

SCICLI SPORT CLUB – SCICLI SOCIAL CLUB 31-38 (pt 13-18).

SCICLI SPORT CLUB: Carbone, Fargione, Parisi Assenza (13), Sigona (4), Buffolino (1), Stracquadanio, Di Tommasi (3), Terranova, Cannizzaro (5), Alvarado, Garozzo, Ruta (4), Rendo (1), Cappello, Fortino, Buscaino. Allenatore: Saro Cappello.

SCICLI SOCIAL CLUB: Manenti, Martino L., Marino (1), Nakoue (4), Occhipinti, Cieci, Carbone (16), Ciavorella (12), Drago (2), Mormina, Martino A. (3), Iacono.

Allenatore: Luca Ammatuna.

ARBITRI: Fabio Bocchieri e Vito Cardaci.

