Allarme per anziano a Scicli. Giovanni Cannella si è allontanato da casa

Ha problemi di memoria, e la sua assenza sta suscitando grande preoccupazione nella comunità dello Sciclitano e non solo. Dalle 15 di oggi, i suoi parenti non hanno più notizie dell'uomo e le ricerche in corso finora non hanno portato a nessun risultato.

L'ultima volta che è stato visto, Giovanni Cannella si trovava nella località di Sampieri, a pochi chilometri dalla sua abitazione. Indossava pantaloni neri, un maglioncino verde e un cappellino blu, ed era solo. La zona in cui si è perso le tracce è vasta e difficile da perlustrare, per cui le ricerche sono ancora in corso.

Le autorità locali e le forze dell'ordine sono in costante contatto con i parenti dell'uomo, nella speranza di trovare qualche indizio che possa aiutare a risolvere il caso. Finora, però, ogni tentativo di individuare la sua posizione è stato vano.

La preoccupazione per la sorte di Giovanni Cannella è tanta, soprattutto perché egli è particolarmente vulnerabile a causa dei suoi problemi di memoria. In queste situazioni, ogni minuto conta e le ricerche stanno continuando senza sosta.

Le autorità locali hanno invitato la popolazione a prestare attenzione e a segnalare qualsiasi informazione utile alle ricerche. Se qualcuno ha visto l'uomo scomparso o ha informazioni su dove possa trovarsi, è pregato di contattare immediatamente i carabinieri.