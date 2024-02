Alla BIT di Milano si racconta il fascino di “Enjoy Barocco” con l’allegato del Gambero Rosso



Sarà un’immersione nella bellezza e nei sapori unici della Terra Barocca quella che sarà proposta alla BIT di Milano durante la presentazione dello speciale “Enjoy Barocco – forme, colori e sapori” del Gambero Rosso. L’appuntamento, fissato per domenica 4 febbraio alle ore 17:00 presso il padiglione della Regione Siciliana, rappresenta un momento di celebrazione della destinazione turistica unica anche sotto il profilo enogastronomico. Al termine del previsto talk ci sarà infatti anche una degustazione di Formaggio Ragusano Dop, di Cioccolato di Modica Igp e del vino Cerasuolo di Vittoria Docg grazie alla collaborazione con i rispettivi consorzi di tutela e valorizzazione.

Maria Monisteri, presidente del GAL Terra Barocca, rilancia l’attenzione su questo appuntamento promozionale: “In un periodo storico in cui è importante differenziarsi sul mercato turistico, è necessario guardare al turismo esperienziale, come suggerito, dati alla mano, anche dal giornalista Stefano Polacchi, caporedattore Gambero Rosso, testata prestigiosa con cui è nato l’allegato dedicato ad Enjoy Barocco distribuito in tutte le edicole italiane. E la Terra Barocca, con Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina, ha tutte le carte in regola”.

Salvatore Occhipinti, Direttore del GAL Terra Barocca, sottolinea l’importanza dell’evento: “Questa presentazione è un momento fondamentale per mettere in risalto la bellezza e l’eccellenza enogastronomica della Terra Barocca”.

L’allegato, diffuso alcuni mesi fa nelle edicole italiane, rappresenta un autentico viaggio attraverso 76 pagine e 10 capitoli dedicati all’enogastronomia d’eccellenza della Terra Barocca. I Comuni del GAL Terra Barocca, da Ragusa a Santa Croce Camerina, sono stati i protagonisti di questo racconto, che abbraccia arte, sapori, monumenti, spiagge e mare.

“Enjoy Barocco” è il frutto di una collaborazione unica, coinvolgendo quasi un centinaio di partner, e ha l’obiettivo di valorizzare il territorio, influenzato nei secoli da diverse culture. Tradizioni millenarie nell’enogastronomia convivono ancora oggi, dando vita a prodotti rinomati a livello internazionale.

L’allegato ha messo in luce le mete e gli indirizzi più interessanti per immergersi nella Terra Barocca, fornendo suggerimenti e consigli ai lettori. Uno strumento prezioso per promuovere la destinazione turistica unica “Enjoy Barocco”, una delle mete più affascinanti del Sud Italia anche in questa edizione della Bit di Milano dove lo scorso anno ci si era presentati proiettando in anteprima il video “48 ore in Terra Barocca” realizzato da Lonely Planet, tra le più importanti guide turistiche al mondo.

© Riproduzione riservata