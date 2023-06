Alfredo Finocchiaro nuovo direttore generale dell’Asd Ragusa Calcio

Alfredo Finocchiaro sarà il nuovo direttore generale e dell’area tecnica dell’Asd Ragusa calcio 1949. Dopo avere completato la scorsa stagione con il ruolo di responsabile dell’area tecnica della società azzurra (stagione di fatto iniziata soltanto nell’ultimo mese rispetto a cui, però, può fregiarsi di avere contribuito al raggiungimento dell’obiettivo, la salvezza nel campionato di Serie D), Finocchiaro ha dimostrato le sue capacità professionali meritandosi sul campo la riconferma da parte della proprietà anche per la stagione 2023-2024.



In carriera, Finocchiaro ha ricoperto ruoli apicali in varie società di Serie D e in Eccellenza, come Sicula Leonzio e Siracusa, con cui ha vinto due campionati in Serie D, ma anche Paternò, Adrano e Biancavilla (e con queste ultime due ha vinto il campionato di Eccellenza nella qualità di direttore sportivo) per citare le piazze più importanti.