Alessio Cardinale al Ragusa Calcio

Alessio Cardinale, classe 2003 e originario di Palermo al Ragusa Calcio. Alessio Cardinale è un centrocampista che si unisce alla squadra proveniente dal Canicattì, anch’esso in Serie D. Prima di questo, ha giocato anche per il Misilmeri e il Cus Palermo.

Il suo ingresso nella squadra del Ragusa è stato favorito dalla forte volontà del mister Giovanni Ignoffo, che ha avuto l’opportunità di osservarlo in varie occasioni e ne è rimasto colpito positivamente per le sue qualità. Cardinale esprime gratitudine al suo allenatore per avergli dato questa opportunità e sottolinea che ora dipende da lui sfruttarla al massimo. È entusiasta di essere parte delle “aquile azzurre” e vede questa stagione come un’opportunità per crescere come calciatore.