Alessandro Pirrotta al Vittoria Asd Calcio

Gran colpo di mercato del DG Simone Bellino e del presidente Toti Miccoli, che puntellano ancor di più una rosa già competitiva. Un tassello che alza l’asticella del tasso tecnico. E’ bastata un’interlocuzione tra il tecnico Alessio Catania e la dirigenza biancorossa a dare il via libera alla trattativa con l’attaccante, Alessandro Pirrotta, classe 1993.

Pirrotta arriva a Vittoria dopo le esperienze maturate in Eccellenza con la Palmese, Gioiese (Eccellenza e serie D), Interpiana serie D, San Giovanni Gemini (Eccellenza), Mussomeli (Eccellenza), Riviera Marmi (Eccellenza), Canicattì (Promozione, campionato vinto e capo cannoniere), Canicattì (Eccellenza), Cus Palermo (Eccelenza), Resuttana (Promozione) e Vittoria la scorsa stagione. L’accordo è arrivato in queste ore e per la società vittoriese si tratta di un ‘valore aggiunto’.



Tra la società biancorossa e l’attaccante il rapporto continua perché “Certi amori non finiscono mai…”