Alcol ai minori, locali abusivi, sicurezza ignorata: scattano le diffide per alcuni ritrovi della costa iblea

Nel pieno della stagione estiva, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli sui locali di pubblico spettacolo e intrattenimento dislocati lungo tutta la fascia costiera della provincia di Ragusa. Un’operazione ad ampio raggio, svolta in sinergia con i Vigili del Fuoco, volta a garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza, emissioni sonore e somministrazione di alcolici, con un occhio particolare alle serate danzanti e agli eventi serali sempre più frequenti nel periodo estivo.

I controlli hanno portato alla luce numerose irregolarità, con sanzioni, diffide e segnalazioni che hanno interessato diversi comuni.

Sanzioni e locali fuorilegge sul litorale modicano

Nel territorio di Modica, i titolari di due esercizi commerciali sono stati sanzionati per aver organizzato eventi di pubblico spettacolo senza le necessarie autorizzazioni del Questore. Altri due locali sono stati colpiti da provvedimenti per violazioni alle prescrizioni tecniche di sicurezza, fondamentali per l’incolumità degli avventori.

Marina di Ragusa e Scoglitti sotto stretta osservazione

Anche a Marina di Ragusa, località balneare molto frequentata, i controlli si sono fatti serrati. In due locali sono state riscontrate gravi irregolarità, che hanno portato a diffide formali per il mancato rispetto delle normative sui pubblici spettacoli. I Vigili del Fuoco hanno inoltre effettuato due segnalazioni per il mancato adeguamento alle prescrizioni di sicurezza strutturale.

A Scoglitti, invece, sono scattate sanzioni per presenza di personale addetto alla sicurezza non regolarmente iscritto agli elenchi prefettizi e per la somministrazione di bevande alcoliche a minori di 16 anni, un illecito particolarmente grave e intollerabile.

Santa Croce Camerina: un locale diffidato

Anche nel comune di Santa Croce Camerina, i controlli non hanno fatto sconti: un locale è stato diffidato per violazioni alle prescrizioni contenute nella licenza.

