Al via i lavori nella Torre Cabrera a Pozzallo. Aperto il cantiere. Entro 18 mesi la fine dell’intervento

Quattro milioni e 300 mila euro di finanziamenti, 18 mesi di lavoro, 20 anni di attesa. Questi i numeri di un iter lungo che alla fine sta vedendo la luce. I lavori, materialmente, inizieranno la prossima settimana ma la rete di delimitazione che indica i lavori è stata installata e con essa tutte le indicazioni necessarie per informare dell’esistenza di un cantiere in quello che è il più importante monumento della città di Pozzallo.

La redazione del progetto complessivo venne iniziata nel lontano 2002. Negli anni successivi la ricerca dei finanziamenti e dei pareri tecnici.

La sua definitiva validazione risale all’8 settembre 2022 a cura “del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Il restauro grazie ai 4.292.748 finanziati con il Piano sviluppo e coesione, ai sensi della delibera CIPESS n. 32 del 29 aprile 2021, iscritte in bilancio nell’anno 2023. Il progetto è corredato di tutti i pareri, fondamentale quello della Soprintendenza ai beni culturali di Ragusa per l’importanza storica del monumento.

Non più un sogno i lavori di restauro della Torre Cabrera.

Acclarato Monumento nazionale, la Torre Cabrera è stata costruita nel 1429 come posto di avvistamento dei velieri pirata che puntavano ai magazzini del caricatore, pieni del grano raccolto nelle campagne della Contea di Modica ed imbarcato a Pozzallo per essere trasportato nei vari porti del Mediterraneo. Da sempre, fin dalla sua costruzione, è considerata la “sentinella” sul Mediterraneo, l’unica che è rimasta intatta in tutta la costa iblea.

I lavori in progetto.

La novità riguarda la previsione di un nuovo ingresso da Piazza della Madonnina con bookshop, biglietteria e sala multimediale.

I lavori renderanno fruibile l’intero monumento dall’ipogeo fino alla terrazza ed andranno a completare la struttura a due piani realizzata all’interno del bastione che la delimita. Qui verranno restaurati i pavimenti, gli infissi ed parapetti con destinazione espositiva. Prevista la realizzazione di un sistema di scale e passerelle per consentire l’accesso al livello primo della Torre ed al terrazzo. Prevista pure la pavimentazione degli ambienti al primo e secondo piano e la sostituzione degli infissi. L’intervento più importante prevede la demolizione degli ambienti adiacenti la Torre, precedentemente destinati ad attività commerciali e che sono ubicati di fronte al lato posteriore di piazza Madonnina. “Oggi raggiungiamo il fine che ci siamo posti quando abbiamo chiesto il restauro dell’importante monumento nazionale – commenta il sindaco Roberto Ammatuna – potremo restituire alla città ed ai turisti la Torre Cabrera, attorno alla quale è nato e cresciuto l’agglomerato urbano di Pozzallo di cui oggi ne è il simbolo”.