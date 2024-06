Al via Etna Comic, ecco gli ospiti e il programma della 12esima edizione

Si scaldano i motori. La grande macchina di Etna Comics è pronta a partire per catapultare il suo pubblico in un universo parallelo fatto di colori, risate e divertimento ma anche di arte, cultura e talento. Un mondo lontano anni luce, dove il tempo sembra essersi fermato e la quotidianità e i suoi problemi appaiono così distanti da sembrare in un’altra galassia.

Varcare i cancelli d’ingresso del centro fieristico Le Ciminiere significa attraversare un ponte ideale tra realtà e fantasia, rimanendo sospesi a metà tra reale e surreale.

È in questo luogo magico che, ogni anno, centinaia di ospiti nazionali e internazionali si raccontano come se fossero i protagonisti di una grande favola che ogni giorno ha qualcosa di nuovo da narrare. Come il programma, sempre più ricco, con centinaia di attività tra mostre, proiezioni, masterclass, conferenze ed esclusivi meet&greet.

In una location totalmente rimodulata, per far fronte agli interventi di riqualificazione che interesseranno parte del complesso fieristico, nuovi spazi e opportunità si apriranno ai visitatori, ma anche nuovi percorsi per accedere alla manifestazione, che sfrutterà per la prima volta l’area tra via Archimede e piazza Giovanni XXIII per i botteghini e il sottopassaggio della stazione della metropolitana per raggiungere l’ingresso. Novità assoluta, Etna Comics Plaza. Un ampio spazio totalmente gratuito, sempre in piazza Giovanni XXIII, dove, anche senza biglietto, tra i più grandi marchi nazionali di food & beverage, si potranno gustare momenti di intrattenimento e qualche chicca della manifestazione.

«Quest’anno – ha detto, nel corso della conferenza stampa di presentazione, il direttore del *Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop*, Antonio Mannino – Etna Comics vive un cambiamento epocale, estendendosi al di fuori delle Ciminiere, a partire dalla mostra al Palazzo della Cultura, dedicata ai 70 anni della tv italiana visti da Topolino, che sarà visitabile fino al 16 giugno. Ma non solo. Ci siamo dovuti adeguare alle necessità della struttura che ci ospita, pur di restare nella location storica del nostro festival, trovando l’unica soluzione possibile. E ciò grazie alla collaborazione del Comune e della Città Metropolitana e alla disponibilità di FCE che ci ha concesso l’opportunità di usufruire di alcuni spazi di sua proprietà. Per questo ringrazio tutti per il supporto e l’aiuto che ci hanno offerto».

A fare gli onori di casa, in occasione della presentazione ufficiale della kermesse in programma dal 6 al 9 giugno, il sindaco Enrico Trantino, che ha accolto nella sede della Città Metropolitana lo staff con in testa il direttore Antonio Mannino e il vicedirettore Gianluca Impegnoso: «Etna Comics – ha detto il primo cittadino etneo – attrae tantissime presenze, non solo dalla Sicilia. Una fuga verso il fantasy che diventa un momento per coltivare le emozioni. Credo che sia più che mai indovinato il manifesto di quest’anno realizzato da Zerocalcare, considerando che Pirandello è stato il precursore della verità simulata, quando parlava di un mondo di maschere, trasferendoci così una grande lezione di vita. Viviamo in un’epoca in cui con l’intelligenza artificiale è davvero difficile distinguere la realtà dalla fiction e non vorrei che questo ci portasse a vestire ancora più maschere di quante già ne abbiamo indossate in passato».

Un appuntamento che si rinnova, anno dopo anno. Assolutamente irrinunciabile per gli appassionati di fumetti, cinema, gioco, videogioco, web, musica, collezionismo, spettacolo, cultura tradizionale orientale e non solo.

Tanti i big che animeranno l’edizione 2024, a partire da quelli dell’*area Comics*: dopo alcuni anni di assenza tornerà *Zerocalcare*, autore quest’anno del manifesto dedicato a Luigi Pirandello, presente per due giorni allo stand di Bao Publishing.

Direttamente dagli Stati Uniti, arriverà *Darick Robertson*, noto agli appassionati e al mondo del fumetto soprattutto per il suo lavoro di illustratore in Transmetropolitan e The Boys, le serie da lui co-create.

Sarà a Catania, in Artist Alley, per tutti e quattro i giorni, grazie alla collaborazione dei Mad Collectors e di CArt Gallery.

In arrivo dagli States anche *Charles Vess*, pluripremiato agli Eisner Awards, vinti ben tre volte, e autore di storici graphic novel legati all’universo di Sandman e Spider-man.

Grande ritorno per *Mirka Andolfo*, da anni ormai una delle disegnatrici italiane più apprezzate nel panorama internazionale, diventata il primo autore italiano di sempre a scrivere e disegnare una storia per DC e a pubblicare di recente anche la sua seconda storia “in solitaria”.

Allo stand dedicato alla Sergio Bonelli Editore i visitatori potranno trovare un poker d’assi formato da *Giampiero Casertano*, *Gianluigi Gregorini*, *Luigi Siniscalchi* e *Pasquale Del Vecchio*.

Non hanno bisogno di presentazioni le quattro stelle di casa Disney, *Fabio Celoni*, *Paolo Mottura*, *Marco Gervasio* e *Alessandro Pastrovicchio*, che hanno legato le loro fortune al celebre colosso americano.

Autore di webtoon di grande successo, *Liang Azha* è pronto ad arrivare per la prima volta a Catania direttamente dalla Cina.

Tra i grandi ospiti della dodicesima edizione anche *Ester Cardella*, autrice dello splendido manifesto variant di quest’anno, con cui per l’occasione ha omaggiato la Donna velata, protagonista dell’opera pirandelliana “Così è (se vi pare)”.

Tornerà *Panini Comics*, che per l’occasione presenterà la cover variant del numero *3576* di “*Topolino*” dedicata al capoluogo etneo.

A impreziosire come di consueto l’area sarà l’*asta di beneficenza*. Il ricavato della vendita dei disegni realizzati e donati dagli artisti, durante la manifestazione, sarà interamente devoluto alla Locanda del Samaritano, struttura che accoglie le persone senza fissa dimora.

Ancora una volta con l’*area Games *si aprirà un regno incantato, fatto di gioco e scoperta. Dal 7 al 9 giugno ci sarà *Matteo “Curte” Cortini*, editore di “Serpentarium”, e negli stessi giorni sarà presente *TeOoh!*, al secolo Matteo Boca. Giovedì 6 giugno, grazie alla collaborazione con Abadir, i fan potranno incontrare *Spartaco Albertarelli* e *Stefano Mirti*, creatori di Moodboard.

Anche i content creator si preparano a invadere l’area. Con 1 milione di iscritti sul suo canale YouTube dedicato ai Pokèmon, sabato 8 e domenica 9 *Federic95ita* sarà allo stand de Il mattoncino colorato.

Negli stessi giorni sarà presente *Le Ventose,* mentre dal 6 al 9 giugno sarà possibile incontrare *Loremon* e i *Fallimenti Critici*. Per gli appassionati di Magic, in arrivo *Sofia “soos_mtg”* (8 – 9 giugno), *Claudio “Cinabiondo”* (8 – 9 giugno) e *ManaTrust* (6 – 9 giugno).

In *area Videogames *CS Italia Asd offrirà tornei avvincenti su alcuni dei titoli più amati al mondo e nell’*area Esports *i visitatori avranno la possibilità di assistere a panel e interviste entusiasmanti.

Tra gli ospiti d’onore *Cedduzzo*, *Kyrenis*, *Marskill93* e *Zhalia, Zeronikib *e *Andrea Seth Marino.*

Venerdì 7 giugno l’area ospiterà inoltre un torneo di Teamfight Tactics dedicato a Roberto Platania, giovane appassionato di videogiochi scomparso a luglio dello scorso anno a causa di una rara malattia.

L’area *Altrimondi* sarà, quest’anno, sempre più nel cuore del centro fieristico.

Esordio assoluto a Etna Comics degli *Impersonators Marvel Actors Tribute*, riconosciuti in tutto il mondo come l’eccellenza italiana nell’interpretazione di alcuni dei personaggi più iconici di casa Marvel.

In *area Letteratura Fantasy* gli appassionati potranno incontrare big del calibro di *Paolo Barbieri*, *Andrea Piparo* e *Flavio Parenti*.

In *Asian Wave* gli amanti del Giappone pop contemporaneo potranno assaporarne l’incanto al *Maid Okaeri* *Café,* quest’anno per la prima volta allestito da Zō – Centro Culture Contemporanee.

Torneranno anche gli *OK-B3ATZ* con la loro musica pop sudcoreana.

Attesissimi il “K-pop Dance Contest: Kung Kung” e lo European K-pop Dance Fight Fest, il campionato europeo di danza K-pop, con finali in programma sabato 8 giugno, col celebre coreografo *Ssoju* in giuria.

Più ricca e coinvolgente che mai, l’*area Movie* accoglierà attori di successo come *Itziar Itu**ño*, tra le protagoniste assolute di serie tv distribuite da Netflix del calibro di “La Casa di Carta” e “Berlino”.

Sarà presente sabato 8 giugno come *Francesco Centorame*, ormai da anni protagonista assoluto della serie tv “Skam Italia”, nel ruolo di Elia Santini, e tra le giovani rivelazioni di “C’è ancora domani”, il film di Paola Cortellesi che solo poche settimane fa si è aggiudicato ben sei statuette al David di Donatello.

Dal 7 al 9 giugno appuntamento imperdibile con *Ross Mullan*, noto al grande pubblico soprattutto per aver interpretato il personaggio del White Walker ne “Il trono di spade”, ma anche protagonista in “Doctor Who”, “Dinotopia”, “Scontro tra Titani” e “Sharknado 5”.

In anteprima assoluta saranno proiettati il trailer e alcune clip del film “30 anni (di meno)”. I presenti potranno incontrare il regista *Mauro Graiani*, il produttore *Roberto Cipullo* e l’attore *Nino Frassica*.

Gli appassionati della rete troveranno una *Creator Lounge* più scoppiettante che mai, dove sarà possibile incontrare i protagonisti del momento.

*Ci saranno Sdrumox, Poldo*, *Emdy, Jeff Sisti*, *La Sedia a 2 Gambe*, i *PlayerInside*, *The Pruld*, *Kirio1984*, *Dario Moccia*, *Agnese Innocenti*, *Mario Sturniolo e** Mortebianca*.

Spazio anche a due appuntamenti con il Doppio Anch’io insieme a maestri del doppiaggio come *Fabrizio Mazzotta*, *Liliana Sorrentino* ed *Edoardo Stoppacciaro*.

Al fumetto erotico sarà dedicato un intero padiglione, l’area *Taboocom*, che quest’anno accenderà i riflettori su diverse tematiche: dall’eros all’inclusione fino alla lotta per i diritti civili e alla body positivity. Cuore pulsante dell’area sarà la mostra “Corpi”. Giovedì 6 giugno ampio spazio a Supersex, la serie trasmessa da Netflix e ispirata alla storia e alla carriera di Rocco Siffredi, interpretato per l’occasione da Alessandro Borghi.

Se ne parlerà nel corso dell’incontro in programma in area Movie, al quale prenderanno parte lo stesso *Rocco Siffredi* e la regista di Supersex, *Francesca Mazzoleni*, originaria di Catania.

Ci sarà *Clizia De Rossi*, che porterà la sua esperienza a difesa dei diritti degli animali e dell’equità per la comunità LGBTQ+.

Straordinario esempio di forza e intraprendenza, giovane influencer disabile tra le più seguite in Italia, *Nadia Lauricella* sarà la testimonial speciale di quest’edizione.

In *area Family* sarà possibile scoprire i misteri dell’universo insieme a *Luca Perri*, astrofisico noto per le sue collaborazioni con Agenzia Spaziale Europea (ESA) e Consiglio Nazionale delle Ricerche e con diverse trasmissioni Rai, fra cui “Nautilus” e “Superquark+” con Piero Angela e “Noos” con Alberto Angela.

Torneranno ad incantare i più piccoli anche l’*Istituto nazionale di Astrofisica* e l’*Istituto nazionale di Fisica *nucleare.

Risate e divertimento saranno assicurati con *Laura e Giulia* – due sorelle frutto della fantasia della creator siciliana Laura Libera Russo – che con i “loro” video sulle piattaforme YouTube, Instagram e TikTok hanno conquistato milioni di bambini in tutto il mondo.

In *area Mostre* riflettori accesi sull’esposizione “*Il vulcanico Castelli ai piedi del vulcano*”, dedicata all’indimenticabile maestro Alfredo Castelli, sceneggiatore e saggista scomparso alcuni mesi fa.

Ad impreziosire la kermesse la cerimonia di consegna degli Etna Comics Awards: il Premio Coco, il Premio Efesto e gli UZ Awards. Tre riconoscimenti legati, rispettivamente, al mondo comics, games e videogames/movie.

Venerdì 7 giugno alle 20:30 andrà in scena il *Premio Angelo D’Arrigo*, che sarà consegnato al fumettista *Zerocalcare* e alla biologa *Barbara Gallavotti* e che vedrà sul palco *Francesco Centorame*, *Ester Pantano*, *Giovanni Arezzo*, *Ruggero Galli* e *Giancane*. La serata sarà impreziosita dal concerto dei *Nanowar of Steel*.

Tanti come sempre gli appuntamenti in *area Palco*, tra cui *l’Hazbin Hotel Cosplay Reunion*: un evento dedicato a tutti i cosplayer di Hazbin Hotel, che si raduneranno nel backstage per incontrare privatamente i doppiatori della serie *Rossa Caputo* e *Riccardo Suarez* e poi salire con loro sul palco per una sfilata con foto di gruppo leggendaria.

Gran finale domenica 9 giugno, con lo storico *Cosplay Contest* targato Epicos, che regalerà al vincitore un volo A/R per due persone in qualsiasi destinazione del mondo.



