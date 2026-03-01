Al via a Pozzallo i lavori contro gli allagamenti: un milione di euro per mettere in sicurezza la città

POZZALLO – Scatteranno domani e dopodomani, 2 e 3 marzo 2026, le operazioni di installazione del cantiere per i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nella zona compresa tra viale Papa Giovanni XXIII, via dell’Arno e via Mario Rapisardi.

Un intervento atteso da tempo, finanziato dal Governo nazionale per un importo complessivo di un milione di euro, che punta a ridurre in maniera significativa il rischio di esondazioni e allagamenti in una delle aree più esposte della città.

A darne notizia è il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che sottolinea come “i mutamenti climatici impongano la realizzazione di opere di mitigazione ambientale al fine di rendere, nei prossimi anni, più sicura e vivibile la nostra città”.

Una vasca di laminazione nella piazzetta tra via dell’Arno e viale Giovanni XXIII

Il primo intervento prevede la realizzazione di una vasca di laminazione (di accumulo) che sarà collocata all’interno della piazzetta situata tra via dell’Arno e viale Papa Giovanni XXIII.

L’opera avrà il compito di captare parte delle acque meteoriche provenienti dalla condotta esistente di viale Papa Giovanni XXIII, alleggerendo così la portata dei canaloni presenti lungo via dell’Arno. Una soluzione tecnica mirata a contenere i picchi di piena in caso di piogge intense, sempre più frequenti negli ultimi anni.

Nuovo canale per ridurre il rischio tra via Alfieri e via Galilei

Il secondo intervento sarà invece finalizzato a ridurre il rischio di allagamenti che si verificano nell’area compresa tra via Alfieri e via Galilei.

In questo caso si procederà con il potenziamento del canale di acque bianche esistente e con la realizzazione di un nuovo grande canale su via dell’Arno, in direzione via Mario Rapisardi. Il nuovo tratto dovrà raccordarsi con i canali già presenti in prossimità della foce, migliorando così il deflusso complessivo delle acque.

“Interventi necessari per evitare polemiche dopo eventuali danni”

“Questi interventi – evidenzia il sindaco Ammatuna – si rendono assolutamente necessari per evitare, nei prossimi anni, inutili dibattiti dopo eventuali danni, che speriamo non si verifichino mai, dovuti a fenomeni meteorologici avversi e sulle cause che avevano impedito la realizzazione di opere di messa in sicurezza del territorio”.

L’amministrazione comunale è consapevole che l’apertura del cantiere comporterà disagi alla viabilità e alle numerose attività commerciali presenti nella zona interessata dai lavori. Tuttavia, l’intervento viene ritenuto indispensabile per mettere in sicurezza un’area più volte colpita da allagamenti, con potenziali rischi per la pubblica incolumità.

A breve sarà reso noto il nuovo piano del traffico autoveicolare. L’appello dell’amministrazione è alla collaborazione di cittadini e commercianti, con l’obiettivo di consegnare alla comunità una Pozzallo più sicura e più resiliente di fronte alle sfide poste dai cambiamenti climatici.

© Riproduzione riservata